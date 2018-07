Francia es campeón del Mundo tras vencer 4-2 a Croacia en la gran final del Mundial Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA

Francia ganó 4-2 a Croacia y es el nuevo campeón del Mundo, tras haber conquistado la copa este domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú.

A francia le costó 20 años volver a conquistar una Copa del Mundo. Luego de su hazaña en el Mundial de 1998, los galos lograron por segunda vez ser los reyes del mundo este domingo al vencer 4-2 a la Croacia de Luka Modric.



Los goles: Mario Mandzukic la rozó de cabeza y la metió en su propio arco en un tiro libre cobrado por Griezmann al 19'. Perisic se encargó de poner el empate al 28', tras un tiro libre de Luka Modric. Griezmann puso el 2-1 para Francia mediante un penal al 38'.



Fue Paul Pogba al 59' el encargado de anotar el 3-1 para Francia tras una explosiva jugada de Mbappé por la banda derecha, pase cruzado a Griezmann dentro del área y el atacante Pogba la tomó de frente para mandarla al fondo de la malla.



Mbappé puso el 4-1 para Francia al 65' cuando se la cruzó razante al portero Subasic.



El 4-2 fue obra de Mario Mandzukic, quien aprovechó un errorazo del portero francés Lloris.



Los galos se sirvieron del talento de sus hombres en ataque: Mbappé, Griezmann y Pogba.



Los jugadores comandados por Didier Deschamps hicieron valer su experiencia en finales al imponerse a la inesperada selección balcánica, que no pudo ante el constante ataque y definición de los franceses.



Griezmann fue el hombre encargado de comandar el mediocampo de la campeona, apoyado por el talento, velocidad y explosividad del jovencito de 19 años y revelación del torneo, Kylian Mbappé.



Pese a las fallas en defensa de Francia, sobre todo del portero Hugo Lloris, quien se vio inseguro en algunas ocasiones, inclusive ragalando un gol tonto, los galos supieron aprovechar su momento y de a poco imponerse ante una Croacia que se fue cayendo de a poquito.



No obstante, en el inicio del juego los croatas mostraron más ganas y atacaron con llegadas peligrosas, poniendo a temblar a la defensa francesa.



Los tiros libres de Modric, la presión en el área de Mandzukic y Perisic, fueron claves para que Croacia soñara con la copa hasta el final, pero no le bastaron las ganas, pesó la inexperiencia.

El partido

Los croatas, comandados en el mediocampo por Modric, fueron quienes insistieron en ataque en los primeros minutos.

Al minuto 8' Kylian Mbappé defendió el área de Francia forzando el tiro de esquina ante una peligrosa llegada de los croatas. Defiende con todo el equipo francés.

Al minuto 14' Umtiti la mandó al tiro de esquina ante un ataque croata que amenazaba el arco de Hugo Lloris.

Al 17' Mbappé entró al área de Croacia y cruzó un balón razante, pero no hubo acompañamiento.

Griezmann se ha convertido en el jugador que mueve los hilos en la selección de Francia. (AFP)



Al 18' el árbitro Néstor Pitana marcó una falta contra Griezmann y el mismo atacante se encargó de cobrarla. El lanzamiento terminó en gol, luego que el delantero croata Mandzukic la desviara en su propia meta.

En el minuto 27' Néstor Pitana le sacó tarjeta amarilla a N'Golo Kanté y tiro libre para Croacia.

Ante las constantes llegadas de Croacia, el gol del empate cayó al 28' cuando Perisic se encargó de mandarla al fondo, tras un tiro libre de Luka Modric.

Al 34' un tiro libre de Francia provocó que el jugador Perisic tocara el balón con la mano, generando que los jugadores franceses reclamaran penal.

Al 35' Néstor Pitana acude al VAR.

Al 36' El árbitro marca la pena máxima a favor de Francia.

Al 38' Griezmann marca desde los once metros para poner a los franceses a saltar.

Min 42' tiro libre de larga distancia para Croacia cobrado por Modric, que saca la defensa francesa al tiro de esquina.

Min 45' ¡FINAL 1T!

Min 46 ¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Al 47' Hugo Lloris sacó un peligroso tiro de Rebic que iba al ángulo. ¡Tapadón!

Al 51' Mbappé entró peligrosamente al área de Croacia, pero su remate fue tapado por Danijel Subasic.

Al minuto 53' Lloris falla y una confusión en el área casi le cuesta el gol de los croatas. El árbitro pitó fuera de juego.

Cambio en Francia: sale N'Golo Kanté e ingresa Nzonzi al 54'.

Min: 59' ¡GOOOOOOOOOL! Paul Pogba fue el encargado de marcar el 3-1 a pase de Griezmann, tras una explosiva jugada de Mbappé por la banda derecha.

Al 65' Kylian Mbappé anotó un golazo para ponerle el sello a la gran final. El tanto del jovencito de 19 años significó el 4-1 para los galos.

Fue al 69' que llegó el 4-2, obra de Mario Mandzukic, quien aprovechó un errorazo del portero francés Lloris.

Al 80' Las llegadas de los croatas ponen nervioso a Lloris,

Al 90+3 Pogba se perdió una clara ante el arquero Subasic, que le pondría la tapa al partido.



- Las alineaciones de la final del Mundial:



Francia: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández - Paul Pogba, N'Golo Kanté - Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.



Croacia: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.



Árbitro: Néstor Pitana (ARG)