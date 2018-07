Fernando Anduray deja su cargo en el Registro Nacional de las Personas a partir del lunes

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A las puertas de una intervención, el secretario general del Registro Nacional de las Personas (RNP), Fernando Anduray, anunció el sábado su retiro voluntario del cargo, pero con el cumplimiento de todos sus derechos laborales.



En comunicación telefónica en EL HERALDO, Anduray, que por 12 años ha laborado en esta institución, confirmó que desde el 25 de enero pasado solicitó el retiro voluntario, debido a que le han ofrecido opciones de mejores cargos en el gobierno.



“Estoy pidiendo la cancelación a partir del lunes de la próxima semana, porque ya me la habían aprobado desde enero, pero como los dos directores están de viaje, me dijeron que esperara cuando vengan, será a partir del 16 de julio”, declaró.



Anduray esperaba retirarse el 2 de julio, pero el consejo directivo le pidió más tiempo, debido a que tenían que buscar un sustituto, por lo cual será hasta el lunes 16 de este mes.



En esta semana, el diputado del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Felicito Ávila, propuso la conformación de una comisión interventora en el RNP, a fin de volver más transparente la institución.



Intervención

En ese sentido, Anduray refirió que “la cancelación la puse independientemente de que hubiera o no una intervención, porque en el Registro hace varios meses la gente sabe que yo me iba, ya tenía al día todititas mis cosas en mi oficina, previendo que ya me iba”.



Para Anduray, la intervención anunciada debe enfocarse en tres temas fundamentales: el primero es hacer una reestructuración y evaluación administrativa, el segundo debe ser el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y presupuestarios de la institución y el tercer punto poner en marcha el nuevo sistema de identificación nacional.



En cuanto al mal manejo de los recursos y el empleo de jugadores y activistas políticos, Anduray refirió que esa es parte de la evaluación y reestructuración que hagan los interventores que lleguen a la institución.



Se necesita un nuevo RNP, recomendó el actual funcionario, “en realidad hay que hacer un rediseño, es como crear una nueva institución en la que la delincuencia y el crimen organizado no puedan penetrarla”.



Sobre el par de oportunidades que le han ofrecido en el gobierno, indicó que no las puede revelar hasta que le confirmen, pero una vez se vaya del RNP, descansará uno o dos meses y asumiría los nuevos retos.