Buscan fortalecer estudio de investigación y protección de Ciudad Blanca en la Mosquitia

GRACIAS A DIOS, HONDURAS

La Fundación Kaha Kamaska será la encargada del fortalecimiento del estudio de investigación y exhibición de Ciudad Blanca en el departamento de Gracias a Dios, zona occidental del país.



En 2015 la Ciudad Blanca fue agregada a la lista de los siete grandes descubrimientos arqueológicos, un reconocimiento que remarca el nombre de Honduras como un destino turístico completamente atrayente para los extranjeros.



Por otra parte, se exhibió la edición en español del libro "La Ciudad Perdida del Dios Mono", del autor Douglas Preston, quien fue nombrado miembro de honor de la Fundación Kaha Kamasa.



Las actividades se realizaron en el marco de la presentación del esquema de protección de la Mosquitia hondureña.



VEA: Honduras, único en Centroamérica que forma agentes caninos



En el evento estuvieron presentes personajes del ámbito cimetógrafico de Estados Unidos, autoridades del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia (IHAH), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), y representantes de varias organizaciones y personalidades nacionales y extranjeras.



Además, el cineasta Steve Elkins, ganador del premio Emmy, líder del equipo de exploración de Ciudad Blanca, quien fue acompañado de doctores Christopher Jordan, coordinador para Centroamérica y los Andes Tropicales para la organización Global Wildlife Conservation; y Jeremy Radachowsky, director para Mesoamérica de Wildlife Conservation Society.



Por su parte, Elkins, manifestó que "es un gran honor formar parte de la Fundación y junto a Douglas Preston reconocemos que esto es algo que queremos que siga en el tiempo más allá de nuestras vidas porque es una riqueza para Honduras y la humanidad".



VEA: Tiendas de prendas usadas dan tiro de gracia a sasterías y zapaterías



"No sólo se trata de discursos, eso implica acciones y con la Fundación y el libro, estamos viendo lo que sucede y se viene para Honduras, para Gracias a Dios y Olancho en materia de crecimiento", dijo el secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Reinaldo Sánchez,



Agregó que "se habla muy bien de Olancho y de Honduras, incluso la gente extranjera habla con mucha pasión sobre una región que tiene mucho para ofrecer. No sólo es en materia de arqueología, flora y fauna, igual implica turismo y mucho desarrollo y oportunidades".