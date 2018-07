Leonard Cohen y sus majestuosas melodías de vida

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Fue aquella melancolía adherida a su alma la cual lo habría conducido a buscar clarificadas respuestas, que más tarde Leonard Cohen hubo tomado con vigor y las ratificó escribiendo soy nacido judío y moriré judío (del libro “Misericordia”).

Episodios atesorados que lentamente fueron nutriendo su yo interior serán los que conformarán concediéndolos a su poética y los hubo anexado inseparablemente a lo melódico, ambos jamás los alejará pues eran las respuestas de este continuo explorador existencialista -igualmente espiritualista- del nombre imborrable como será Leonard Norman Cohen.

Creyó abiertamente en este develamiento religioso redactado y fusionado entre prosa y canto, coordinados entre ambos constituyó su perfección musical y un proseguimiento en originales creaciones melódicas.

Sus inicios los hubo ligado a la poesía, no obstante Cohen los ha evocado irónicamente, así aludía que habría comenzado similar a un juego seductivo, componiendo versos y obsequiándolos a sus juveniles amores, se encaminó posteriormente a una inspiración espiritual, desde siempre su interés y necesidad el de poder establecer un vínculo singular con Dios, sí, Dios.

Luego incorporó el misticismo y otro tópico muy terrenal, la sexualidad. Es único en su arte. Siendo sus inquietudes perseverantes sin variarlas durante el tiempo, ni con la edad. Su desarrollo musical lo hubo basado sobre el aprendizaje del credo religioso junto a las tradiciones judías. Supera el hecho de haber sido un observante y también un estudioso de otras religiones y filosofías.

Así, influenciado, hace ingreso al monasterio zen de Mount Baldy Los Ángeles, anhelando despertar su existencia además de acariciar aquella sensibilidad divina sobre las nevadas montañas de San Gabriel, bautizado Jikan (silencioso). Allí se reúne con el maestro iluminado, cultivando la sistemática de la consciencia espiritual. Así, ya 10 años antes de su retiro de ser monje zen había ya escrito su libro “Misericordia” en 1985.

De su familia se conoce que fueron prósperos hebreos, quienes hubieron emigrado a Canadá, siendo conservadores y tradicionalistas querendones de sus orígenes hebraicos, pero, sin dejar de querer la nación adonde nació Leonard Cohen en 1934, en Montreal. Por ambas ramas era hebreo, su madre Masha, María Klonistky-Kline, lituana, hija del escritor talmúdico Rabino Solomon Klonistky Kline y de Nathan Bernard Cohen, el cual murió a sus 52 años, dejando a Cohen cuando tenía nueve años.

Su abuelo paterno fue vicepresidente de la primera organización sionista en Canadá, el rabino Lyon Cohen, estuvo rodeado de un ambiente bastante religioso, eso que lo hace parte de sus declamados cuestionamientos en primera persona, alusivo a las guerras políticas, y sobre todo a religión como Come Healing, que es un verdadero himno: “Y dejar que los cielos escuchen… Dejar que los cielos desfallézcanos / Unirnos todos en el quebranto / Y rezar para que llegue ahora / Que venga la curación del espíritu”.

Es Cohen un apellido característico hebreo, no obstante, hubo una época en que muchos cambiaron el propio apellido de familia por este, y fue Leonard Cohen el que usó el paterno, así constituyendo un notable profeta en la canción.

Su primera publicación en 1956 Confrontiamo allora i nostri miti (Comparemos mitologías, en español). Allí, la poesía Rites (Ritos), afloró su angustiante pérdida recontada, la cual fue un homenaje a su padre polaco. En los años 80 llevó consigo siempre su tefilín con pergaminos de la Torá y el talit, objetos para él inseparables del valor afectivo de su amado padre.

Leonard Norman Cohen fue un cantautor canadiense, poeta, músico y podríamos llegar a decir que fue un notable predicador melódico. En una canción de 1992 expresa “Soy un pequeño judío que ha escrito la Biblia”, del álbum Future, habiendo pensado titularlo en primera instancia The Name, me he equivocado de camino y me olvide de evocar tu nombre, su encuentro con el supremo y su devoción desde cuando estudiaba saltuariamente el Talmud y los sábados asistía a la sinagoga allí con un pequeño dedo de plata hojeaba con respeto y admiración la Torah.

De la época, los primeros tres discos fueron: Songs of Leonard Cohen (1967), Songs from a Room (1969), Songs of Love of Hate (1971).

Beutiful Losers, el segundo libro de Cohen, publicado en 1966. Del libro “Misericordia” y del libro Various Positions (1985) de este saldrá el álbum que incluirá Hallelujah.

Ansias exhaladas son contiguas a tantas palpitaciones, los efectos de esta sociedad moderna y sin embargo, esto no detiene a Cohen, así surgía en el 2008 su canción más singular y escuchada, su personal Hallelujah. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó ¡Aleluya! Su estilo del canto e interpretación, manifestaríamos, era tocante y destinado a cada uno de los presentes del público. Él emocionaba en cada presentación de sus conciertos, era como un trepar hacia el cielo.