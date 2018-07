Basquetbolista Billy Knight graba vídeo y luego se quita la vida

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS



Conmocionado se encuentra el mundo del básquetbol, luego que se conociera la muerte del famoso jugador Billy Knight, en Phoenix, Arizona.



La noticia fue confirmada por el equipo de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA), con quien jugó entre 1997 y 2002.



Lo que más impactó, es que el basquetbolista difundió un vídeo donde pide perdón por lo que había hecho y que ese sería su último mensaje en la Tierra.



El pequeño film fue subido a la cuenta de Youtube del jugador con el título: "Billy Knight, I am sorry Lord" (Lo siento Señor).



"Este probablemente sea mi último mensaje en la Tierra", comenzó diciendo el basquetbolista.



"Siento que no tengo lugar en este mundo, así que ha llegado mi hora", agregó entre lágrimas.



Asimismo, dijo: "Si te sientes mal pide ayuda. Las enfermedades mentales son serias"



"Solo quiero pedir perdón a Dios por todo lo malo que hice. He vivido una vida de pecado. Mentí, engañe y robe a mucha gente, incluida mi madre, hermano y familiares. Me aislé de todos y eso es algo que no hay que hacer", expresó.



El jugador fue encontrado muerto dos días después de grabar las imágenes, la policía sigue investigando el caso, pero se reveló que se trataría de un suicidio.



Horas después de que se conoció su muerte, se filtró en varios medios que Knight estaba enfrentando seis casos de abuso sexual, uno de ellos era por violar a una niña de 9 años.