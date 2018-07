Real España haría un último fichaje para esta temporada

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

El gerente deportivo de Real España, Eloy Page, afirmó que los aurinegros tienen un plantel bastante amplio para hacer frente a los tres torneos que se le avecinan a la Máquina.



El cuadro sampedrano afrontará el torneo de Liga Nacional, la Copa Presidente y la Liga de Concacaf: "Tenemos un plantel extenso para hacerle frente a los tres torneos", dijo el directivo.



Sobre las contrataciones afirmó que prácticamente están cerradas, pero no descartó una última: "Tal vez venga una cereza al pastel, que ya está hecho, pero si viene una cereza, bienvenida sea".



¿Será Rubilio Castillo?, "No, tenemos un pacto de palabra con Olimpia y Motagua de no tocarnos jugadores.



Respetamos las negociaciones, creo que lo van a terminar cerrando, no sé por qué se está alargando".



¿Y si Motagua no llega a un acuerdo con él?, "No creo, la plantilla está cerrada, hay algo extra ahí, pero no es Rubilio", afirmó.

