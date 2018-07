El desgarrador relato de un inmigrante hondureño a quien ICE amenazó con quitarle para siempre a su hijo

TEXAS, ESTADOS UNIDOS



Un inmigrante hondureño narró el devastador momento que vivió cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), lo separó de su hijo en uno de los albergues.



El compatriota dijo que desde que fue capturado en su intento por cruzar a EE UU, uno de los oficiales lo comenzó a amenazar diciéndole que le quitarían a su hijo de 4 años de edad, para darlo en adopción a otra familia.



Entre lágrimas, el joven, quien no fue identificado, recordó que estuvo cuatro días con su hijo en la "hielera" (albergue), pero una madrugada llegaron los uniformados a quitárselo.

"Lloré. Me le hinqué. Le supliqué y no me lo quisieron dar… El que me lo quitó me dijo que una familia de aquí de Estados Unidos me iba a adoptar a el niño y que yo posiblemente no lo volvería a ver”, narró el catracho en una entrevista que le realizó CNN en Español.



Tras el impactante relato del inmigrante, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado: "Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional toma muy en serio cualquier acusación contra nuestros agentes, no podemos verificar o investigarlas si no tenemos detalles específicos sobre el incidente, como la identificación del agente involucrado o cuándo y dónde supuestamente ocurrió -información que esta persona no ha proporcionado al Departamento".