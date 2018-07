La presidenta croata Kolinda Kitarovic, ansiosa ante la final del Mundial de Rusia

ZAGREB, CROACIA



La presidenta de Croacia, Kolinda Grabar Kitarovic, reveló este viernes que está ansiosa y no sabe "cómo aguantar hasta el domingo", día de la final del Mundial-2018 entre Francia y su selección, en Moscú.



"Desbordo entusiasmo. No sé cómo voy a aguantar hasta el domingo", afirmó la jefa de Estado croata a los periodistas.



La presidenta de centro-derecha se había perdido la semifinal contra Inglaterra (victoria 2-1 en alargue) debido a la cumbre de la OTAN, aunque sí había viajado a Rusia para ver los octavos de final frente a Dinamarca y los cuartos contra el equipo anfitrión.



Muchas imágenes difundidas por internet y colgadas en las redes sociales mostraban a la presidenta vistiendo la casaca a cuadros blancos y rojos, en la tribuna festejando o saludando a los jugadores en el vestuario.



"Parto para ver la final, no solamente como mujer política y como presidenta, sino como hincha apasionada del fútbol croata" y como "alguien que ha jugado al fútbol", contó.



Kolinda Grabar Kitarovic anunció que le regalará una casaca de la 'Cuadriculada' a su homólogo francés Emmanuel Macron, al igual que lo había hecho en Bruselas con la Primera ministra británica Theresa May.



"Esta generación de caballeros de (el seleccionador Zlatko) Dalic ha superado a la generación de los chicos de Ciro" Blazevic, entrenador semifinalista en 1998, apuntó.



Por otro lado, el recorrido croata en el Mundial "puede traer un 'boom' económico si sabemos explotar bien esta situación", subrayó la presidenta, rechazando luego dar un pronóstico del partido.