Diego Vazquez: “Rubilio tiene las puertas abiertas”

Fredy Posadas

TELA, HONDURAS

Las olas del mar golpean fuerte la playa donde Motagua hace sus entrenamientos. Los Azules ya están listos para encarar todos los desafíos que se le presenten.

Diego Vazquez aseguró que el plantel trabaja al máximo a doble horario y llegará al cien para el inicio del torneo.

“Estamos bien, en la mañana hacemos trabajo físico y en la tarde nos enfocamos en lo técnico. Vamos a jugar un amistoso en San Juan Pueblo y el domingo enfrentaremos al Alajuela, que es el amistoso más importante de la pretemporada”, dijo.

La Barbie habló del Mango Sánchez, Matías Galvaliz y Roberto Moreira, los tres nuevos refuerzos. “Se están adaptando al grupo y de a poco van entendiendo lo que pretendemos para que le aporten al colectivo”.

¿Este será el equipo con el que competirá Motagua?

“Básicamente este es el grupo con el que le vamos a hacer frente a los torneos. Nos gusta tener todo el plantel desde inicio”, admitió.

Después de dos semanas de trabajo, Rubilio Castillo no aparece, pero Diego lo sigue esperando. “Lo de Rubilio es un caso particular, él sabe que tiene las puertas abiertas, hablé con él y es bueno que esté entrenando en La Ceiba”.

Se concentra en la Liga

La Liga Alajuelense vuelve a enfrentar a Motagua y esta vez el Azul espera ganarles. “Es un equipo de gran envergadura, de los mejores de Costa Rica y seguramente será una buena medida para lo que viene”, admitió.

En cuanto al 11 titular que saldrá contra los liguistas afirmó que podría presentar variantes.

“Vamos a hacer algunos cambios porque este un amistoso en el que vamos a probar ciertas cosas. Queremos ponernos a tono. No necesariamente ese 11 será el que salga contra Belmopán Bandits”. Uno de los atractivos que tendrá el partido es que contará con la presencia de los catrachos Roger Rojas, Luis Garrido y Alexander López.

“El año pasado jugamos contra la Liga, pero no estaban los tres hondureños, no habían llegado. Nosotros queremos reforzar nuestro trabajo en este partido, no es que vamos a analizar al rival como si fuese una competencia oficial”, recalcó Diego.

Hablando del torneo de Copa, Vazquez aseguró que hay posibilidad de debut de más juveniles.

“Siempre hemos puesto una mezcla de juveniles con jugadores de experiencia, pero sin descuidar la parte deportiva porque tenemos una exigencia particular”, finalizó el DT que lleva 200 partidos al frente del Azul y que la misión sigue siendo la misma, ser campeón.