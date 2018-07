Manuel Zelaya Rosales advierte que demandará a Adolfo Facussé

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El empresario hondureño Adolfo Facussé aseveró el jueves que no se retractará de las acusaciones hechas en contra del expresidente Manuel Zelaya en las que refiere que este último habría recibido un soborno de la empresa Odebrecht.

“No puedo retractarme de decir que existe un rumor porque eso es cierto y está en todas las redes. No puedo decir ‘me retracto’, no existe un rumor, sí existe, la cosa es cómo se prueba si es cierto o no, y eso es lo que tenía que preocupar a don ‘Mel’”, dijo.

De su lado, el exmandatario dejó entrever que lo demandará ante los tribunales por injurias y calumnias. “Si ‘Fito’ no aclara eso tengo que arrimarlo a los tribunales, tanto he resistido en este país y ahora aguantar a ‘Fito’, qué injusticia. Que vaya buscando abogado”, señaló el expresidente. En Honduras, el delito de injurias es penado por la ley.

