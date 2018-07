Entran en vigencia las nuevas reglas para solicitar asilo en Estado Unidos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS



A partir de este jueves los inmigrantes ya no puede solicitar asilo en Estados Unidos alegando violencia doméstica y persecución por las pandillas.



Ya entraron en vigor las nuevas normas por las cuales los inmigrantes pueden solicitar asilo.

Un memorando fue publicado el miércoles por la noche en la página oficial de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), en el cual se explica cuáles serán los pasos a seguir de cada una de las partes.



Este nuevo protocolo se basa en la decisión adoptada en junio por el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions.



El memorando subraya que los agentes de asilo de la USCIS deben guiarse por lo que dice la ley, es decir, que las únicas causas son persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.



El caso de una salvadoreña que huyó de su país porque estaba siendo violada y golpeada por su esposo le dio la vuelta al mundo, porque pidió asilo, pero le fue negado por esta nueva orden.



Un grupo de 15 exjueces de inmigración publicaron una carta en la cual rechazaron la decisión e indicaron que el dictamen del fiscal general afrenta al Estado de derecho.



“El reconocimiento de la Corte de Apelaciones (BIA) de que una víctima de violencia doméstica puede ser elegible para asilo como miembro de un grupo social en particular, fue la culminación de un proceso de 15 años a través de los tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones”, indicaron.



El memorando también detalla nuevas consideraciones que deben tener en cuenta los agentes de asilo. Por ejemplo, si un solicitante de asilo pide la protección del gobierno de Estados Unidos, debe demostrar que no se trata de un funcionario de gobierno y que el daño o sufrimiento fue infligido por personas o una organización que su gobierno local no quiere o no puede controlar, y que además el gobierno “condenó el comportamiento o demostró ser incompetente para proteger a la víctima”.



Inmigrantes traumados

Tras haberse reunido jubilosamente con sus hijos, los padres migrantes hablaron sobre el impacto traumático de haber sido separados de sus hijos e hijas durante meses luego que se los quitaron en la frontera de Estados Unidos.



Roger Ardino, un padre hondureño, estaba feliz de estar de nuevo con su hijo de cuatro años, quien se sentó en su pierna y jugó con los micrófonos mientras su padre hablaba con los reporteros.



Dijo que seguía conmocionado por la mala experiencia que tuvo que pasar solo para poder hablar con su niño mientras estaba bajo custodia del gobierno. Padre e hijo fueron separados en febrero.



El hondureño habló en el albergue de Annunciation House, en El Paso, Texas, junto con otro padre que recientemente se reunió con su hijo.



Ambos llegaron a la instalación el martes. “Estaba prácticamente traumado”, dijo Ardino. Agregó que “Siempre cuando yo le hablaba por teléfono me ponía a llorar. ¿Dónde están los derechos de los niños? Supuestamente los niños son una prioridad aquí en Estados Unidos”.

