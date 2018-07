Jerry Bengston no celebrará ante Motagua y Vida

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El delantero del Olimpia Jerry Bengtson se encuentra motivado previo a su debut con la camisa de los Blancos en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.



"Es la tercera camisa que defiendo, como lo había dicho antes ya días quería jugar en Olimpia y ahora se me ha dado la oportunidad y espero hacer buenas cosas acá", dijo Jerry Bengtson.



Al ser preguntado sobre si celebrará -de llegar a anotarle al Motagua, su último ex equipo en el fútbol hondureño- aseguró que "esto es así, es lo que pasa en el fútbol, pero ahora me debo a Olimpia y voy a tratar de darlo todo por el equipo y primero Dios las cosas salgan bien".

"Si le anoto al Motagua o Vida no lo voy a celebrar por respeto a ellos", dijo.



El atacante ya sumó su primer gol con los Merengues y lo hizo a la UPNFM en un partido amistoso que disputaron en la ciudad de Siguatepeque.



"Gracias a Dios ya pude anotar y estoy agarrando confianza porque los goles siempre son muy importantes para uno, seguiré trabajando y esperando que desde los primeros juegos oficiales pueda ayudar al equipo con goles", indicó Bengtson.



Sobre la fuerte competencia que tiene en el Olimpia es algo que lo motiva más. "Es bueno que haya competencia y sana, aquí hay buenos delanteros y todos trabajamos de la misma manera y al final será el técnico que decida los que jugarán cada partido, hasta ahora me han probado de delantero y de extremo, pero donde me pongan voy a tratar de darlo todo".



El técnico Nahún Espinoza tiene varias opciones para utilizar al experimentado delantero Jerry Bengtson para este campeonato donde espera le rinda mucho.



"En Costa Rica comencé jugando de extremo jugué como 15 partidos así más la cuadrangular y me vieron que lo hice bien, gracias a Dios pude ayudar y si aquí me ponen de delantero o extremo siempre daré lo mejor", comentó.



Y agregó: "Con Costly hemos jugado mucho y nos entendemos muy bien, pero nos están probando con todos y acá con el que nos toque lo vamos a dar todo para que las cosas salgan bien. Lo importante es ganar el título es la meta que nos hemos trazado".



En las filas del Olimpia se tiene un solo objetivo y es quedar campeón tras no lograrlo en los últimos cuatro campeonatos en la Liga Nacional.



"Siempre habrá presión pero acá tenemos que trabajar para ir partido a partido y las cosas se irán dando, hay buenos jugadores de experiencia y jóvenes, por eso tenemos que jugar tranquilos con mucha responsabilidad porque estoy seguro que los resultados van a salir", expresó Jerry Bengtson.