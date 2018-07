Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Antonio Banderas y Ricky Martin nominados al Emmy 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS

El venezolano Edgar Ramírez, así como los actores españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas y el puertorriqueño Ricky Martin fueron nominados este jueves al Emmy, considerado el Óscar de la televisión.



El programa que se llevó más nominaciones, 22, fue "Juego de Tronos", que completó siete temporadas el año pasado y en 2019 verá su final.



A esta ya galardonada serie --tiene más premios que cualquier otra- sobre familias nobles disputándose el trono de hierro, le sigue con 21 nominaciones el programa de comedia "Saturday Night Live" y la serie dramática de ciencia ficción "Westworld".



Cruz, Martin y Ramírez fueron nominados por "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace", que también compite en la categoría de mejor miniserie.

Lea además: "Game of the Thrones" arrasa en nominaciones en los Emmhy



Es la primera nominación para Cruz, que ganó un Óscar en 2009 por "Vicky Cristina Barcelona". Por "Versace" fue también nominado Darren Criss.



Banderas por su parte fue nominado por su personificación del pintor Pablo Picasso en la serie de Nat Geo.



"Es un ser muy controvertido en su vida privada, eso yo lo entiendo", dijo Banderas en una entrevista reciente con la AFP.



"The Handmaid's Tale", que ganó el premio a mejor drama el año pasado, recibió por su parte 20 nominaciones.



La comedia "Atlanta" recibió 16 y parte favorita ante la ausencia de "Veep" este año.