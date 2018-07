Más de la mitad de los hondureños piensan que los políticos no tienen interés de solucionar la crisis, según Caritas

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Más de la mitad de la población hondureña piensa que la clase política de nuestro país no tiene interés de solucionar la crisis, según una encuesta realizada por Borges y Asociados para Caritas Honduras.



De acuerdo a Caritas, "la clase política se estancó queriendo mantener el equilibrio. Para ellos ponerse de acuerdo es 'doy, me das, gana el otro, gano yo, se sientan para ganar todos'. Esta ha sido la práctica de nuestro país, por eso dice el pueblo 'los políticos siempre se ponen de acuerdo'".



En consecuencia, según el estudio realizado y presentado por la alianza humanitaria de la Iglesia Católica, "para el 59.35% de los catrachos, los líderes políticos no tienen interés en solucionar la crisis, mientras el 39.2% considera que sí tiene interés y el 1.5% no responde o no sabe".



En referencia a estos números, esta institución cuestiona que la "clase política no pretende unir a la sociedad hondureña, al contrario, ha polarizado durante décadas los sentimientos de la población con la intención de mantener una población dividida, familias enfrentadas, pueblos fracturados por colores políticos, odio y venganza hacia otros".





67.1% De la población opina que se debe convocar al diálogo nacional

Para solucionar este problema de país en el que los políticos hondureños han metido a la población, el diálogo nacional del que tanto se habla sería la mejor salida, no obstante, según Caritas, los políticos no quieren iniciarlo porque no se sienten amenazados.



"La clase política no se siente amenazada en su dominio de la sociedad porque controla la generación, aplicación de las leyes, instituciones y tiene el dominio de las fuerzas".



Aunque en el trabajo estadístico muestran que 67.1% de los compatriotas opinan que se debe convocar al diálogo nacional, los políticos siguen haciendo caso omiso y el arranque a esta acción se volvió "llamarada de tusa".

Esto es lo que opina la población en cuanto a la negativa de los políticos de querer dialogar, según la encuesta que realizó Borges y Asociados para Caritas Honduras.







El 51.2% de los hondureños, tiene conocimiento del llamado que realizó la Organización de la Naciones Unidas a los líderes políticos para iniciar el diálogo, compromiso que todavía brilla por su ausencia.

Asimismo, los hondureños proponen que para solucionar la crisis actual el diálogo debe de de contar con un mediador internacional, la presencia de la sociedad civil y que el mismo sea vinculante.



A pesar de que varios sectores advierten que el diálogo nacional debe iniciar cuanto antes, los integrantes de este buscan una y mil excusas para no sentarse al llamado que lleva más de siete meses.



Los últimos acercamientos entre los diferentes partidos políticos quedaron en suspenso a raíz de una carta del excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, en la que ahora solicita temas que ya fueron discutidos y superados en las reuniones del prediálogo.



Por lo que ahora, la esperanza de sentarse en la mesa de la ONU se mantiene suspendida, aunque ya está lista la metodología y planificación para el inicio del diálogo nacional.



"La clase política no ve la necesidad de dialogar porque se considera dueña del poder conseguido por el número de votantes y adherentes a su patria", concluye Caritas mostrando una tabla de lo que piensan los hondureños sobre "el motivo que detiene a los políticos a participar en el diálogo y superar la crisis que se generó hace décadas, pero que se agudizó en las pasadas elecciones", sentenció Caritas.



