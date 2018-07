Fotógrafo salvadoreño narra cómo fue "aplastado"durante celebración de jugadores croatas

MOSCÚ, RUSIA

"Yo estaba tomando la foto cuando se me vinieron enfrente, cambié el lente angular porque sabía que estaban muy cerca, comenzaron a empujarse entre ellos, con los que venían a celebrar y entonces sentí como la silla se iba para atrás, hacia abajo, pero como tenía la cámara siempre estuve tomando la foto", declaró el fotógrafo salvadoreño Yuri Cortez al Diario Récord, luego que jugadores de la selección de Croacia se le fueran encima durante el festejo del gol que les dio el pase a la final del Mundial de Rusia 2018.

¡Qué historia!



Tras la celebración de Croacia por marcar el gol de la victoria, Yuri Cortez vivió el festejo más cerca de lo esperado



Hasta beso recibió por la euforia



¡Entérate!





"Les tomé fotos a ellos ahí, encima mío, pero es lógico estaban celebrando", continuó diciendo Yuri notablemente emocionado, luego que los jugadores le ofrecieran disculpas por lo ocurrido y hasta le dieran un fraternal beso.

El salvadoreño indicó que a lo largo de su historia cubriendo mundiales, nunca le había sucedido algo así y recordó algunas de sus anécdotas.

"Antes me había pasado algo más leve: festejan y se detienen en el córner, pero esta vez me cayó encima, prácticamente, todo el equipo y nunca dejé de tomar fotos”, añadió el reportero que hoy es toda una celebridad en las redes.



“Salí prácticamente huyendo del estadio, había gente que iba detrás de mí. Mis jefes me preguntaron cómo estaba y me dijeron que fui parte de la noticia del día”, declaró. Muchos son los que quieren entrevistar a la figura de la noche.

Los jugadores croatas exhibieron un comportamiento ejemplar ya que, pese a haber logrado un hito histórico, se preocuparon en primera instancia por la salud del profesional antes de seguir con el encuentro.

Hechos

Todo pasó cuando Mario Mandžukić hizo la celebración del segundo gol de Croacia ante Inglaterra por las semifinales del Mundial de Rusia 2018.

El delantero de la Juve, eufórico se lanzó encima de los reporteros gráficos que estaban tras el arco norte del Luzhniki Stadiumd de Moscú.

Yuri Cortez, quien trabaja para la Agencia Francesa de Prensa (AFP), recibió el impacto de Mandžukić y no dejó de tomar fotos cuando tenía a medio equipo croata encima.

El croata Vida también le dio un beso al salvadoreño que seguía sin dejar la cámara de lado, logrando sacar primeros planos de la euforia de los jugadores de la ahora finalista selección europea.