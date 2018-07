Shakira y Piqué celebran el fin de su gira "El Dorado" por Europa

On Sunday night with my awesome band and crew celebrating the end of the European leg in @bluespotbarcelona with the best views of Barcelona! El pasado domingo por la noche con mi increíble banda y crew celebrando el final de la gira europea en el sitio con las mejores vistas de Barcelona! Shak

A post shared by Shakira (@shakira) on Jul 10, 2018 at 12:47am PDT