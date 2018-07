Astrid Pinel, la hondureña que dejó atrás el campo por la animación y el modelaje internacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Su sueño de ser una de las más grandes animadoras digitales comenzó en una finca en Choluteca, pero el destino tenía otros planes en su camino. Astrid Pinel es una hondureña que ha destacado no solo por su trabajo en desarrollo digital y vídeo juegos, si no también, por su paso por las mejores pasarelas de Centroamérica.

En resumen Astrid Pinel despunta el nombre de Honduras a nivel internacional en campos donde los reflectores permancen bajos aún en el país.



"Vengo de una familia de médicos de la ciudad de Choluteca... en donde crecí entre potreros y caballos", comentó a EL HERALDO la modelo que se encuentra viviendo en El Salvador.



Astrid salió de Choluteca a pequeña edad, cuando su mamá se mudó a Tegucigalpa, aunque asegura que nunca pudo adaptarse al ambiente, ni a los niños de la capital.



"A mi me apasionaban las caricaturas todavía cuando ellos ya estaban pensando en salir y tener novios", recordó.



Del campo al diseño y el modelaje

Astrid se graduó en 2011 de la Macris School y con sus padres comenzó a buscar una universidad en la cual pudiera desarrollar su potencial en arte y diseño.



"Mi sueño eran Pratt, SCAD (escuela de arte), o cualquier Academy of Arts, pero eran ridículamente competitivas y caras. Al final mis padres y yo encontramos un programa de animación sumamente bueno en la Universidad Veritas de Costa Rica", explicó Astrid.



Durante la plática con EL HERALDO, recordó como llegó al modelaje, "fue un accidente en el campus de la universidad".



"Una modelo tica que se llama Estefanía Gutiérrez, ha participado en Milan Fashion Week! Fue la primera en aproximarse a mi con que sí queria ser modelo, me tomó fotos "polaroids y las envió a una agencia".



"Firmé contrato con una agencia internacional de modelaje, eso provocó que de repente comenzara a salir en vallas publicitarias de todo Centroamérica".



Como modelo Astrid ha recorrido las pasarelas del Mercedes-Benz Fashion Week San José en reiteradas ocasiones, de igual manera, participó en el Fashion Week de El Salvador, Guatemala y en Los Ángeles.

Ha sido portada en diferentes revistas de Centroamérica.







"No podía usa tacones"

Volviendo a su infancia en Choluteca, la sureña recuerda que tuvo que usar aparatos ortopédicos e las piernas al estilo "Forrest Gump" debido a un problema.



"Y no sirvió, soy demasiado torpe! Ah pero frente a la cámara es otra historia", asegura Astrid.



"Quería ser como los otros chicos. Pero algo tan elemental para todos como poner un pie adelante del otro a mí se me dificultaba enormemente".



Siempre le dijeron las personas que no usará tacones, a los que siempre le tuvo fobia. "Al contrario de todos los pronósticos, esa bebita de dos años con tibias torcidas cuya máxima aspiración era su acaso llegar a "caminar bien", ahora rockea en pasarelas con tacones".