"Cualquiera menos Inglaterra": la rivalidad británica reavivada con el Mundial 

EDIMBURGO, RUSIA



Para muchos hinchas de fútbol de Escocia, Gales o Irlanda del Norte, los triunfos de Inglaterra son difíciles de digerir. Una sensación que está más que viva estos días coincidiendo con el Mundial, donde los ingleses son semifinalistas y podrían lograr el domingo el segundo título de su historia en el gran torneo.



En los Juegos Olímpicos, el Reino Unido compite unido, pero cuando se trata de fútbol o rugby es por separado y la rivalidad es enorme.



Inglaterra es la nación habitualmente dominante en el Reino Unido, la que tiene más recursos, jugadores y mayores éxitos deportivos, lo que suscita recelos entre sus vecinos, tradicionalmente.



Ya durante el Mundial de Alemania-2006, el tenista escocés Andy Murray pisó un terreno resbaladizo al declarar que apoyaría a "cualquiera menos a Inglaterra", lo que provocó un gran enfado entre los ingleses.



El gran torneo de Inglaterra en Rusia-2018, donde el miércoles se enfrenta a Croacia, es visto con cierta distancia, entre la indiferencia y el temor, en los otros territorios británicos.



La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, jefa del Partido Nacional Escocés (SNP), publicó en Twitter una foto de ella levantando una réplica del trofeo del Mundial, con la frase "Ya está en casa (bueno, ¡podemos soñar!)", antes de felicitar a Inglaterra por su victoria 2-0 contra Suecia en cuartos de final.



Ian Blackford, líder del SNP en el Parlamento de Westmister, reveló que apoyaba a Perú en el torneo, donde Escocia no participa, pero afirmó que felicitará "calurosamente" a Inglaterra si se proclama campeona.



Su partido fue incluso acusado de jugar con los horarios de los debates parlamentarios el 3 de julio para impedir a los diputados ingleses ver el partido de octavos contra Colombia.

Desobediencia

En las páginas del diario escocés proindependencia The National, la editorialista Carolyn Leckie defiende apoyar a cualquier equipo salvo a Inglaterra para evitar un "desequilibrio estructural" en un Reino Unido "disfuncional".



"No me gusta ver a gente que quiere pasar desesperadamente por tolerante y abierta de espíritu exigiendo que mostremos todos cómo de adultos y abiertos de mente somos animando a Inglaterra", escribe. "El miércoles, desobedeceré y apoyaré a la modesta Croacia", aseguró.



En Gales, la aparición de banderas inglesas pintadas en sus carreteras antes del duelo de cuartos de final ante Suecia reavivó la rivalidad deportiva con el vecino.



Elis Anwyl, hincha galés de 22 años, cuenta que ha lucido en el exterior de su casa las banderas de todos los rivales de Inglaterra en el torneo.



"Todos mis amigos consideran que es gracioso, pero varias personas me han enviado mensajes y me han denigrado", explica en declaraciones a un diario local.



Por contra, la radio BBC Gales se vio obligada a borrar un mensaje en Twitter en el que preguntaba a su audiencia: "¿Todos somos ingleses ahora?". Ante la ola de reacciones negativas recibidas, terminó pidiendo disculpas.



La Federación Galesa de Fútbol le respondió: "Todavía somos galeses, ¿y vosotros?".



Algo parecido ocurrió en la BBC en Irlanda del Norte (BBC Ulster), donde el presentador Stephen Nolan, nacido en Belfast, escribió en Twitter: "Nunca me he sentido tan inglés" como desde el inicio del Mundial.



La polémica no tardó en llegar. Pese a las reacciones airadas y las diferencias de posición, la humildad del entrenador Gareth Southgate ha ayudado a hacer que la actual selección inglesa sea percibida como un equipo más simpático que en el pasado.



Pero quizás ni eso baste para poner fin a rivalidad muy ancladas y que continúan muy vivas.