México y norte de Centroamérica discutirán crisis migratoria con EEUU 

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

Autoridades de México y del norte de Centroamérica ultiman detalles este lunes en Guatemala para discutir con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, la crisis migratoria desatada por la política de "tolerancia cero" de Washington, informaron fuentes oficiales guatemaltecas y mexicanas.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Jairo Estrada, dijo a periodistas que la tensión migratoria y la seguridad regional serán los temas principales de la reunión el martes entre Nielsen y los cancilleres de México, Guatemala, Honduras y El Salvador en la capital guatemalteca.



Nielsen llegó la noche del lunes a la base de la Fuerza Aérea, el sur de Ciudad de Guatemala, observó un fotógrafo de la AFP.



"El objetivo de la reunión es dialogar sobre la separación y detención de familias migrantes en Estados Unidos, intercambiar información y buenas prácticas, así como establecer estrategias conjuntas en relación con estos temas en beneficio de los migrantes", agregó por su lado la cancillería de México en un comunicado.

Lea además: Tres hondureños mueren a la semana camino a Estados Unidos



La reunión es en seguimiento a la visita a Guatemala del pasado 28 de junio del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tras la tormenta levantada por la política de "tolerancia cero" que Washington aplicaba contra los inmigrantes ilegales, que provocó la separación de más de 2.000 niños de sus padres, detenidos al cruzar la frontera.



En la reunión, Pence hizo "solicitudes específicas" a cada país, como el aumento de personal de inteligencia para atacar a las pandillas, en el caso de El Salvador.



A Guatemala le pidió iniciar una campaña para "disuadir" la migración ilegal, mientras que a Honduras le requirió aumentar la cantidad de policías en sus fronteras.



Pence demandó también a los presidentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica frenar el "éxodo" de migrantes ilegales a su país, al considerar que amenazan la seguridad de los estadounidenses.



"No pongan en juego su vida y la vida de sus hijos. Quédense en sus hogares, en su patria (...). Vengan legalmente, si no, no lo hagan", advirtió.