Justin Bieber confirma compromiso con Hailey Baldwin a través de tierno mensaje

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS



Luego de varios rumores sobre su compromiso con la modelo Hailey Baldwin, el famoso cantante Justin Bieber confirmó que se casa con la hermosa chica y publicó un tierno y cariñoso mensaje en redes.



El ex de Selena Gomez utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto con su amada y un largo texto en que le jura a la joven que la va a cuidar a lo largo de toda su vida.



Además, dejó ver que está completamente enamorado de Baldwin y lo bendecido que se siente con su chica.

Esta fue su hermosa publicación:



"Iba a esperar un poco para decir algo, pero las palabras viajan rápido. Escucha, directo y sencillo: Hailey, estoy enamorado de todo lo que eres. Estoy comprometido a pasar el resto de mi vida conociendo cada parte de ti, para amarte con paciencia y cariño. Promete liderar nuestra familia con honor e integridad, dejando que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que haremos y en cada decisión que tomemos.



Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré primero. Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no quisiera estar con nadie más. Me haces ser mucho mejor y nos complementamos demasiado bien. No puedo esperar a que llegar la mejor temporada de la vida.



Es gracioso, pero a tu lado ahora todo parece tener sentido. Lo que más me emociona es que mis pequeños hermanos pueden ver a otro saludable y estable matrimonio y que busquen lo mismo.



El tiempo de Dios es literalmente perfecto, nos comprometimos en el día siete, del mes siete . El siete es el número de la perfección espiritual. Es verdad, búscalo en internet, ¿no es eso loco?



Por cierto, yo no lo planeé así, de todas formas se siente bien tener nuestro futuro asegurado. Estaremos mejor a los 70. ¡Aquí vamos! "Aquel hombre que halla esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor".