Motagua se prepara para enfrentar la pretemporada 2018-2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Motagua se prepara en Tela en la pretemporada este lunes para arrancar con fuerza la temporada 2018-2019 en la que sale obligado a no perder más finales, además a ganar el torneo de Copa que nunca ha podido y encima la Liga Concacaf para clasificar a la Champions League.



El Ciclón en ese sentido, comenzó a preparar su pretemporada "desde el torneo pasado", según dijo el presidente financiero del club Juan Carlos Suazo.



En ese sentido, y pese a que aún no hay claridad de cuándo comenzará el torneo Apertura de la Liga Nacional Profesional (LNP), el Ciclón tiene más claridad en los partidos que debe enfrentar.



15 de julio

Motagua vs Alajuelense

Estadio Nacional, Tegucigalpa

Amistoso Internacional



21 de julio

Delicias FC vs Motagua

Estadio Óscar Peralta, San Francisco de la Paz

Copa Presidente



31 de julio

Motagua vs Belmopan Bandits

Estadio Nacional, Tegucigalpa

Liga Concacaf



7 de agosto

Belmopan Bandits

Isidoro Beaton Stadium, Belmopán

Liga Concacaf