Presentadora argentina chatea con el islandés Gíslason: El jugador más atractivo del Mundial

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Laurita Fernández, modelo y presentadora argentina, contó que está chateando con el futbolista que es considerado el más atractivo del Mundial de Rusia: el inslandés Rúrik Gíslason.



"Me estoy hablando con él. ¡Sí! ¡Te lo juro por los cuatro años de Combate (programa argentino)!", dijo Laurita.

La bella argentina le dijo a su compañera de programa: "Hablamos por Instagram. Te lo juro. Lo empecé a joder diciéndole: 'Hi, I'm from Argentina'. ¡Nunca pensé que me iba a responder!".



La también modelo destacó que las conversaciones se dan en inglés, que ella lo llama "Ruru" o "Tito" y que en las últimas semanas ella comenzó a subir fotos para captar su atención. "Ahora estamos en una relationship", confesó en tono de broma.



El volante islandés de 30 años es considerado el más atractivo de la Copa del Mundo, después de que por medio de redes sociales incrementara su cantidad de seguidores debido al furor que provocaban las fotografías publicadas en sus cuentas personales.



Tras el duelo entre Islandia y Argentina, Rúrik Gíslason incrementó sus seguidores en Instagram de 40 mil a 856 mil.



Sin duda, unas de las más impactadas por el físico del islandés han sido las argentinas y Laurita Fernández es una muestra de eso.