Estados Unidos brindará servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en Choluteca, Gracias, Copán y Santa Bárbara

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa ha convocado este lunes a los ciudadanos estadounidenses que viven en Honduras, para brindarles servicios consulares en Choluteca, Gracias (Lempira), Copán y Santa Bárbara.



La Vice-Cónsul Jennifer Marsh, Oficial de Servicios a Ciudadanos Americanos, estará realizando las sesiones en dichas zonas del país desde el 12 de julio, comenzando en la zona sur del país a las 10:30 de la mañana.



La cita es en “Abundant Life Christian School” (Escuela Cristiana Vida Abundante), Colonia La Primavera, Carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón.



Se proporcionarán los siguientes servicios:



Pasaporte de Menor $115 o Lps. 2,760.00

Pasaporte de Adulto $110 o Lps. 2,640.00

Primer Pasaporte de Adulto $145 or Lps. 3,480.00

Servicio Notarial $50 o Lps. 1,200.00



*Todo pago debe ser en efectivo y con monto exacto*



**Favor traer fotocopia de pasaporte, partidas de nacimiento e identidades de ambos padres con los originales**





Solicitantes de pasaportes: deben visitar previamente nuestra página web www.hn.usembassy.gov/es/ para encontrar los formularios e instrucciones.



Si están interesados en solicitar un Reporte Consular de Nacimiento: deben enviar un correo electrónico a tggcrba@state.gov para programar una cita.



Para recibir su pasaporte una vez esté listo, debe pagar el servicio de envío: Favor pagar de antemano el servicio de envío de UPS Lps. 392.00



Depositando en Banco Atlántida: cuenta #: 1100171956 (Soluciones Logísticas S.A.) Favor traiga su recibo de pago consigo.



Miércoles 18 de julio – Gracias, Lempiras

2:00 p.m .

- Servicios consulares Abundant Life Christian School “Escuela Crisitana Vida Abundante in Gracias Lempira

Comunidad Villa Verde, carretera hacia Parque Nacional Celaque



Jueves 19 de julio - Copán Ruinas

2:00 p.m

- Servicios consulares en Hotel Marina Copan en uno de los salones del hote

Viernes 20 de julio - Santa Bárbara

11:00 a.m.

- Servicios consulares en Hotel Plaza Venecia, Santa Barbara

Avenida La Independencia dos cuadras a la derecha de Banrural.