Critican el nuevo look de Zac Efron en las redes sociales

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS



Como una apropiación cultural indebida fue catalogado el nuevo aspecto de Zac Efron tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía con rastas en el cabello.



“Se te han concedido tantos privilegios y experiencias mundiales que también deberían informarte que las rastas en la gente blanca son una apropiación cultural. Es realmente así de simple”, comentó un usuario.



Con la fotografía el actor escribió, "Just for fun" (solo por diversión). Aunque hubo usuarios que apoyaron a Efron y mencionaron que no era un problema el lucir el cabello al gusto de la persona.



El protagonista de "High School Musical" no se ha referido al asunto.



Esta es la fotografía

Just for fun ? A post shared by Zac Efron (@zacefron) on Jul 5, 2018 at 10:24am PDT