Reina Isabel II no asistirá al bautizo del príncipe Louis

LONDRES, INGLATERRA

La Reina Isabel II no estará en el bautizo del príncipe Louis, tercer hijo de la duquesa Kate Middleton y el príncipe Williams.

La información fue confirmada por el Palacio de Buckingham mediante un comunicado en el que indicó el nombre de los invitados y el gran ausente es el de la monarca.

A la ceremonia de este lunes 9 de julio asistirán el príncipe de Gales y La Duquesa de Cornualles, el duque y la duquesa de Sussex, Meghan Markle y Harry, el Sr. y la Sra. Michael Middleton, el Sr. y la Sra. James Matthews, y el Sr. James Middleton. También los padrinos del príncipe Louis y sus esposas.

El Palacio no indicó el motivo por el que la Reina no estará en este importante evento de la realeza británica que se realizará en The Chapel Royal, St James's Palace.



En el post se informa quiénes serán los padrinos de bautizo, al igual que los detalles posteriores al evento.