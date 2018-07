LONDRES, INGLATERRA



A través de las redes sociales circulan tiernas fotos del bautizo de la duquesa Kate Middleton, esposa del príncipe Williams.



En las imágenes se observa a Kate cuando era una bebé, mientras sus padres y padrinos la cargan.

Vea: Relevan fotos del bautizo de Kate Middleton, esposa del príncipe Williams



Las tomas han causado gran furor entre los seguidores de la realeza británica que este lunes celebran el bautizo del tercer hijo de los duques de cambridge.



El bautizo del príncipe Louis será en la capilla real de St. James Palace, y será oficiado por el arzobispo de Canterbury. Además, esta será la tercera aparición oficial de Kate Middleton tras dar a luz.

We are 6 days away from Prince Louis’ and to celebrate that let’s look at The Duchess of Cambridge’s christening back on June 20th, 2018 (exactly a day before her future husband was born)! pic.twitter.com/5UgNqCofbP