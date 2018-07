David Matamoros: “Manejamos los contratos en reserva”

Unidad Investigativa EL HERALDO

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) le restaron importancia a las solicitudes de información sobre los escáneres alquilados.



Alejandro Martínez, secretario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pidió una copia al EL HERALDO de la orden que, según el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ya le había sido entregado al ente colegiado.



Martínez pidió una semana para someterlo al pleno de magistrados y tomar una decisión, pero pasaron más de 15 días y no logró dar respuesta.



Haciendo pericias, la Unidad Investigativa de EL HERALDO logró llegar a la oficina del magistrado del TSE, David Matamoros Batson, pero mediante su agente de seguridad mandó a decir que él no se iba a referir al tema y que no tenía nada que informar, que se buscara al actual magistrado presidente, Saúl Escobar.



EL HERALDO llegó hasta la oficina de Escobar, quien pidió otra copia de la certificación del IAIP que ordena entregar la información solicitada por el periodista de EL HERALDO.



Después de darle una ligera revisada, hizo pasar al equipo periodístico y solicitó una explicación de cuál era la demanda.



Escobar dijo que iba a analizar la solicitud con más calma y que cuando estuvieran todos los magistrados iban a convocar a una reunión. Mediante la oficial de comunicaciones del TSE, notificó que atenderían a EL HERALDO hasta el próximo miércoles a las 4:00 de la tarde.



El periodista les informó que la publicación estaba lista para salir hoy lunes, en base a la negación de información.



Fue así que este domingo, en la casa de una de sus hijas, Matamoros Batson, atendió al equipo periodístico de EL HERALDO.



¿Por qué hasta hoy a última hora decide darnos el contrato de los escáneres, 10 meses después?, consultó el periodista. “Bueno, nosotros manejamos casi todos los contratos en reserva básicamente y por eso habíamos acortado con EL HERALDO una reunión para este miércoles que viene”, justificó y de forma rápida comenzó a explicar por qué decidieron hacer el alquiler.



“Como le decía...”, explicó rápidamente, “esto fue lo que vimos nosotros como novedad en República Dominicana, allá después de la votación se agarran los votos y se meten al escáner”, indicó.



Puede meter papeletas en grupos de 40 o 60, la máquina la lee y va dando el resultado, pero “aquí lo que queríamos era evitar la manipulación de la Mesa Electoral Receptora (MER) y era mejor que el mismo votante lo pudiera hacer y, buscamos empresas que tuvieran equipo de reconocimiento de caracteres”.



Expuso que era imposible socializar el proyecto y convencer a los movimientos políticos faltando tres meses para las elecciones primarias y, para las elecciones generales no se decidió seguir promoviéndolos, porque ya los habían desestimado los partidos.