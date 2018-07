Maribel Espinoza: El diálogo es la última oportunidad para poner fin a la crisis política

TEGUCIGALPA, HONDURAS

No existe otra vía para resolver la crisis política que el diálogo, pero pensando en el país no en los intereses partidaristas o de individuos, según Maribel Espinoza, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberalo (CCEPL) y representante en las mesas técnicas.



Desde España, donde se encuentra, Espinoza aceptó hablar para EL HERALDO para analizar la crisis y el impasse que ha sufrido el prediálogo.



El prediálogo está suspendido luego de que las partes no se pusieron de acuerdo sobre la presencia del PN, ¿usted qué opina?

Desde el inicio está presente la fuerza política de Salvador Nasrala, el Partido Liberal y el Partido Nacional en el diálogo. Lamento el retiro de Pinu y Libre porque prejuzgaron, sin darle oportunidad al mismo, pero seguimos esperándoles. Es necesario por el bien de Honduras que dialoguemos.

Creo firmemente que el diálogo es una brillante oportunidad histórica para cambiar la ruta del país. Es quizás esta la última oportunidad que tenemos los políticos para poner fin a la crisis sin violencia y actuar con ética para fortalecer el Estado de derecho. Todas las partes debemos dar muestras de haber aprendido de nuestros graves errores políticos.

Es un cambio de actitud que se requiere de todos los partidos políticos que están teñidos en sus filas de corrupción. El político que hoy solo hace cálculos electoreros o para beneficios personales está perdido y la historia lo va juzgar severamente.



¿Se deben seguir agotando los esfuerzos para reanudar las mesas en las Naciones Unidas?

Pienso que no podemos darnos por vencidos y seguir dialogando con respeto, sinceridad, solidaridad, despojados de egoísmos e intereses mezquinos o meramente partidarios y sobre todo con profundo amor a Honduras.



¿El diálogo es para usted la mejor forma para solucionar la crisis o existe otra vía?

El diálogo es la única vía inteligente posible sin el sufrimiento y dolor que provocarían las luchas fratricidas que se dan cuando se agota cualquier diálogo, como está ocurriendo en otros países del mundo, especialmente en países vecinos porque la injusticia, la desigualdad, la falta de oportunidades, la exclusión trae consecuencias graves a toda sociedad.



¿Qué deben hacer las partes en conflicto para que el prediálogo pueda avanzar y llegar a la segunda etapa (diálogo)?

Resolver cualquier obstáculo con madurez, conscientes de la enorme responsabilidad que todos tenemos sin excepción en la mesa, pues somos responsables de su destino.



¿Considera correcta o no la posición de Joh sobre que a finales de este año deben haber acuerdos concretos?

Considero que debemos lograr primero que se instale el diálogo. El ritmo del diálogo dependerá del compromiso de cada parte para cambiar a Honduras, olvidando esas viejas retorcidas prácticas del pasado.