Depuradora cancelará entre 80 y 100 agentes policiales en los próximos días

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una nueva oleada de cancelaciones se reportará en los próximos días en el interior de la Policía Nacional.



La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional tiene listo el expediente en el cual se ordena la cancelación definitiva de entre 80 a 100 elementos de la Policía Nacional.



En la lista figuran oficiales de alto rango y elementos de la escala básica de la institución que, de acuerdo al ente depurador, no caben dentro de la nueva estructura orgánica de la Policía Nacional, informaron fuentes ligadas a la Comisión.



La depuración de estos casi 100 agentes policiales se lleva a cabo tras un exhaustivo análisis de las hojas de vida, expedientes disciplinarios, evaluaciones de desempeño, resultados de la Dirección General de la Policía Nacional y otros aspectos, que concluyeron que es oportuno cancelar a los miembros como parte del proceso de reestructuración.



Anteriormente, algunos de ellos habían sido ratificados por los depuradores, pero a medida que pasó el tiempo demostraron un comportamiento diferente al exigido por la carrera policial.



Es la segunda lista de elementos policiales cancelados que reportarán los miembros designados para descontaminar la Policía Nacional, nombrados por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a principios de 2016.



La Comisión está integrada por la abogada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el pastor evangélico Alberto Solórzano y el representante de la sociedad civil Omar Rivera.



El ente depurador tiene contemplado llevar a cabo un proceso expedito en la depuración de estos nuevos agentes.



El pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía, informó que este proceso de cancelación tendrá que ejecutarse antes que finalice el mes de julio.



“Hay una lista pendiente todavía, eso lo haremos nosotros porque el trabajo ya está hecho”, manifestó el depurador.



De igual manera, confirmó que no es la última cancelación de personal que estará a cargo de la institución depuradora.



“Nosotros seguiremos otros expedientes más, la Didadpol entra a hacer su propio trabajo”, explicó Solórzano.

De interés: Así se forman las nuevas generaciones de policías en Honduras



Gestión por resultados

Los números de la Comisión Especial son tan alentadores como traumáticos para la sociedad hondureña.

Desde que fue nombrada, más de 5,067 policías fueron depurados de la institución entre junio de 2016 y junio de 2018 de un total de 10,000 efectivos evaluados.



Sin embargo, estos policías fueron sustituidos por 5,487 nuevos uniformados que debidamente certificados, que egresaron del Instituto Tecnológico Policial (ITP) y la Academia Nacional de Policía.



Los depuradores se atribuyen como logro la reforma institucional, donde destaca la modernización del sistema educativo policial, la reingeniería de las unidades de inteligencia e investigación criminal y la instauración de un efectivo mecanismo de certificación de los diferentes organismos de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional.



A esto se suma la incidencia del ente para la creación de un nuevo marco normativo policial por medio de la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras y la Ley de la Carrera Policial.



Según la planificación del ente de depuración, para el año 2022 se espera llegar a contar con 26 mil policías, cifra que permitirá alcanzar el promedio de 300 agentes por cada 100,000 habitantes que recomienda la Organización de Naciones Unidas (ONU).



Parte de este proceso de renovación de los programas educativos policiales por parte del ITP, se incluye un elevado perfil de ingreso y mayor rigurosidad en la evaluación de idoneidad de quienes desean ser policías mediante la aplicación de pruebas de confianza antes de incorporarse a los programas educativos, modificando los planes de estudio y extendiendo el período de formación a 11 meses.



Asimismo, la renovación del cuerpo de docentes con profesionales de diversas disciplinas mejora de la infraestructura de acuerdo a estándares internacionales, dotado del equipamiento y tecnología de punta que permite que los estudiantes aprovechen de mejor forma su capacitación.



Igualmente, la especialización de los nuevos agentes de escala básica está enfocada en el marco de una filosofía comunitaria e inculcándoles el respeto a los derechos humanos y educándolos en varias orientaciones, entre las que destacan la prevención de la violencia y seguridad pública, viabilidad y transporte, investigación criminal, antinarcóticos, telemática y soporte técnico, entre otras.

Le puede interesar: Representantes del G16 esperan avances del diálogo