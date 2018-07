Secretaría de Educación anuncia una reingeniería en el sistema educativo de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Educación hará una reingeniería en el sistema educativo nacional.

El ministro Marcial Solís dijo a EL HERALDO que hace tres semanas se reunió con los directores departamentales de Educación, donde se conoció todo lo relacionado con el recurso humano y poder distribuir los maestros de acuerdo a la cantidad de alumnos.

“Entendemos que hay déficit de maestros en algunos centros, pero también hay mala distribución en algunos departamentos, porque tenemos centros educativos que han reducido su población estudiantil y les han nombrado más maestros y en otros centros donde tal vez solo hay dos profesores le han quitado uno y lo han mandado a otro lugar que a lo mejor no se necesita tanto y han dejado solo a un profesor con toda la carga de una escuela”, dijo Solís.

“Todo ese tipo de problemas de la administración del recurso humano nosotros lo estamos revisando de tal manera de poder distribuir a los maestros en función de la cantidad de alumnos que tienen los centros educativos”, enfatizó el funcionario.

4,576 centros educativos son unidocentes, es decir que hay un maestro para los seis grados.

Datos oficiales revelan que en el país hay 4,576 centros educativos unidocentes donde grupos de alumnos de diferentes grados comparten el mismo educador.

Hay otros 2,661 centros educativos que son bidocentes, es decir que solo hay dos maestros para los seis grados del nivel primario. Las autoridades educativas están conscientes que hay déficit de docentes.

“En el concurso anulado de 2017 habían participado 17 mil maestros y esos cabrían en el sistema educativo nacional si tuviéramos el recurso económico necesario para contratarlos”, aseguró Marcial Solís.

El problema que han identificado las autoridades es que a los maestros no les gusta ir a trabajar al área rural.

“Hay que entender al maestro, porque muchas veces un maestro que no gana mucho dinero y no vive en la comunidad donde se encuentra el centro educativo se le está destinando a un centro que le queda muy lejos o que es difícil el acceso y no le sale la cuenta”, dijo.

