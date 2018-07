Victoria Ruffo sobre películas de Eugenio Derbez: "Gracias a Dios no he visto ninguna"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Nadie desconoce los pleitos y dimes y diretes entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, padres del joven actor José Eduardo.

Recientemente, cobraron protagonismo las declaraciones de Ruffo al periódico El Universal sobre las películas de su expareja: "No, gracias a Dios no he visto ninguna, no me llaman la atención, incluso en una de ellas sale mi hijo y me dio gusto que lo apoye y esté con él por fin", dijo.

A pesar de su duro comentario, también dejó claro que admira su éxito. "Respeto mucho a Eugenio, respeto mucho su talento y su trabajo. Es una hombre que ha logrado todas sus metas que se ha puesto. La tenacidad que tiene se la respeto y la admiraré siempre", confesó.

A diferencia de otras ocasiones, Ruffo finalizó diciendo que sí estaría dispuesta a trabajar con Derbez por una buena suma de dinero. "Dependiendo de cuánto me pague, porque ahora sí hay presupuesto, 'codencias' no".



Vea: ¿Venganza? Eugenio Derbez hace 'desaparecer' a Victoria Ruffo



José Eduardo junto a su madre Victoria Ruffo. Foto Instagram @victoriaruffo