Vídeo: Así fue el rescate de los primeros cuatro niños atrapados en cueva de Tailandia

Impresionante! #Repost @elyangelicanews with @get_repost ・・・ #RESCATE En estas condiciones rescatan a los niños tailandeses atrapados en una cueva. Un milagro logrado por super héroes sin capa, pero con una tenacidad admirable. #Repost @galoecuador with @get_repost ・・・ !HÉROES DE VERDAD! Miren las condiciones extremas por las que deben pasar los rescatistas para salvar a los 11 niños y a su entrenador. Las cuevas son estrechas, obscuras, tenebrosas. Sin duda son héroes de carne y hueso. #thailandrescue #thailand #thailandkids #tailandia #rescatetailandia #thailandcaverescuemission

