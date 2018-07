La FIFA advierte al croata Domagoj Vida por su celebración pro-ucraniana

MOSCÚ, RUSIA



El defensa croata Domagoj Vida recibió una advertencia de parte de la FIFA por un vídeo en el que dedicó a Ucrania la victoria de su selección contra Rusia, el sábado por penales en cuartos de final del Mundial-2018, anunció este domingo la Federación Internacional de Fútbol.



Tras la clasificación de los croatas, el jugador de 29 años gritó "¡Gloria a Ucrania!" en un vídeo publicado por el exinternacional croata Ognjen Vukojevic. Los dos futbolistas jugaron durante su carrera en el Dinamo de Kiev, club emblema del fútbol ucraniano.



En ese vídeo, Vukojevic añadió: "¡Esta victoria es por el Dinamo (Kiev) y por Ucrania! ¡Adelante Croacia!".



Preguntada por la AFP, la FIFA declaró que había examinado el vídeo y había decidido aplicar una simple advertencia a Vida.



"La Comisión de Disciplina de la FIFA envió una advertencia a Domagoj Vida por su declaración filmada", indicó un portavoz de la organización que dirige el fútbol mundial.



"¡Gloria a Ucrania!" es un eslogan de la revolución proeuropea que llevó a la destitución del presidente ucraniano pro-ruso Viktor Yanukovich en 2014 y a una enorme crisis en la relación entre ambos países.



El Kremlin oficializó después la anexión de Crimea y los combates entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas pro-rusas han provocado la muerte de 10,000 personas.



Parlamentarios rusos pidieron a la FIFA sanciones duras contra Croacia.

Reacción de Vida y de Croacia

"Actos así deberían ser castigados", aseguró Dmitry Svischyov, miembro del comité parlamentario sobre Deporte, a la agencia oficial RIA Novosti. "Los lemas políticos, nacionalistas y racistas no son bienvenidos en el Mundial", dijo.



Vida declaró a la prensa rusa que no tenía intención de atacar al país anfitrión del Mundial.



"Me encanta el pueblo ruso, era únicamente una broma", afirmó, antes de reaccionar oficialmente a través de un comunicado de la Federación Croata.



"No era absolutamente nada político, sino un simple mensaje de agradecimiento por el apoyo que hemos recibido de Ucrania, donde Vukojevic y yo hemos pasado varios años", aclaró.



"Espero sinceramente que el mensaje sólo sea interpretado como una expresión de gratitud hacia nuestros amigos de Ucrania por su apoyo, no sólo en el partido contra Rusia sino durante todo el Mundial", añadió.