Anthony Bourdain dejó casi 1.2 millones de dólares a su hija 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS



El chef trotamundos, autor y presentador de televisión Anthony Bourdain tenía una fortuna estimada en 1.2 millones de dólares cuando murió el mes pasado y la mayoría de su patrimonio será heredado por su hija de 11 años, de acuerdo con documentos judiciales presentados esta semana en New York.



El testamento de Bourdain y documentos relacionados muestran que tenía bienes incluyendo 425.000 dólares en efectivo y ahorros, 250,000 dólares en propiedades, 500,000 dólares en bienes intangibles como regalías y valor residual, 35,000 dólares en una cuenta con una firma financiera.



Los documentos también mencionan una hipoteca de 1.1 millones.



Bourdain de 61 años fue encontrado muerto el 8 de junio en un aparente suicidio en su habitación de hotel en Kaysersberg, Francia, un antiguo pueblo donde estaba trabajando en su programa de CNN "Parts Unknown".



Bourdain escribió su más reciente testamento en diciembre de 2016 y nombró a su esposa Ottavia Busia-Borudain, como albacea. Para ese entonces ambos habían anunciado que estaban separados pero permanecían en términos amigables.



La corte designará a un representante para llevar los asuntos legales de la hija de la pareja, Ariane, pues es menor de edad.



Bourdain instruyó a Busia para disponer “de sus millas de viajero frecuente” y otras posesiones como autos, muebles y joyería de la manera en la que ella considere que le hubiera gustado a él.

Bourdain era una presencia irreverente y a veces soez en la televisión con programas como "A Cook's Tour" de Food Network y “No Reservations” de Travel Channel.



"Parts Unknown”, su más reciente producción era en parte un programa de viajes, en parte una clase de historia y en parte un homenaje a la comida exótica.



El primer éxito de Bourdain como autor llegó con la publicación en el año 2000 de "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly". El libro causó sensación al combinar detalles francos sobre su vida y su carrera con observaciones del detrás de cámaras de la industria culinaria.



Bourdain era novio de la actriz Asia Argento al momento de su muerte. Argento no fue mencionada en el testamento.

Tras la muerte de Bourdain, Argento escribió en Twitter: "Anthony dio todo de sí en todo lo que hacía. Su espíritu brillante y valiente tocó e inspiró a tantos, su generosidad no conocía límites”.