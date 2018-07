Con gol de Alberth Elis, Houston Dynamo derrota 3-0 a Minnesota United

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS

El Houston Dynamo derrotó 3-0 al Minnesota United con gol de último minuto del atacante hondureño Alberth Elis.

El duelo, disputado en el Compass Stadium, de Houston Texas, terminó con el abultado marcador gracias al doblete de Philippe Senderos, al 36' y 52', y la diana de Elis, en las postrimerías. La asistencia del catracho Óscar Boniek García sentenció el duelo.

‘La Panterita’ no anotaba desde finales de mayo, sin embargo este sábado rompió su sequía y selló la goleada del Dynamo.

El resultado coloca al equipo en la séptima posición de la tabla con 25 unidades.



Así fue el gol de Elis:



That oughta do it, folks. #HOUvMIN https://t.co/giWFfcID9y