Reducen carga a 1,650 médicos en servicio social en hospitales de Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Nuevas disposiciones fueron aprobadas para los médicos en servicio social que brindan atenciones en el sistema sanitario del país.

Se trata de nuevos controles vigentes desde el pasado 2 de julio que ponen fin a una serie de abusos y denuncias que venían realizando los futuros médicos en los centros asistenciales hondureños.

El Comité Ejecutivo del Servicio Social, conformado por la Secretaría de Salud, el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, resolvió disminuir la carga que tenían los 1,650 médicos en servicio social.

La medida fue aprobada en virtud de una serie de quejas por las extensas jornadas y asignaciones fuera del pensum académico que venían cumpliendo los profesionales, quienes afirman que eran obligados a cumplir asignaciones de médicos especialistas, personal administrativo y hasta de enfermeros.

Con dos votos a favor y uno en contra (de la Secretaría de Salud) se resolvió que los médicos en servicio social ahora brinden atenciones en los hospitales de 7:00 AM a 3:00 PM y cuando deban presentar informes fuera de su comunidad podrán abandonar el centro a las 2:00 PM.

Anteriormente, los médicos en servicio social debían brindar atenciones de 7:00 AM a 5:00 PM y se les extendía hasta las 7:00 PM. Se aprobó que los médicos ahora realicen guardias cada seis días y no cada tres o cuatro días, como venía ocurriendo en el sistema sanitario.

Además se otorga un día de descanso posturno y se les prohíbe que asuman las responsabilidades de los médicos especialistas, personal administrativo y de enfermería.

Además: Así es la nueva Sala de Espera para familiares del Hospital Escuela

“Se llegó a estos cambios por el continuo abuso y las denuncias de los médicos en servicio social para cubrir necesidades que no están dentro de la responsabilidad ni pensum académico, es decir, cubrir necesidades de especialistas, personal administrativo, personal de enfermería y personal auxiliar de enfermería”, dijo Francisco Cámbar, representante de la Comisión del Médico Joven Honduras.

“Los médicos en servicio social estaban siendo utilizados para todas estas funciones... Con este adendum se limitan las funciones y gracias a la UNAH y al Colegio Médico, que son parte de la comisión tripartita que votaron a favor 2/3 y la Secretaría de Salud votó en contra de su aprobación”, dijo.

La medida fue aprobada en virtud de una serie de quejas por las extensas jornadas.

El representante de los médicos sostuvo que estas nuevas disposiciones tienen el objetivo de garantizar a la población hondureña una salud pública de calidad y eficiente.

El Comité definió además que los médicos en servicio social ahora atiendan en promedio tres pacientes por hora en la jornada de seis horas en la consulta externa, es decir, brindar atención a 18 pacientes por día para garantizar un servicio más personalizado. La medida favorece a médicos en servicio social de la UNAH, Universidad Católica de Honduras (Unicah) y de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) de Cuba.

Nuevos médicos ahora cumplirán sus deberes bajo una estricta supervisión en los hospitales.

Explotan a estudiantes como mano de obra barata

“Ellos como son estudiantes aún y no están con un título extendido por la universidad, entonces no pueden ejercer sin la supervisión adecuada”.

Así se expresó la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, ante la aprobación de nuevas disposiciones para mejorar las condiciones de los médicos en servicio social del país. “La Secretaría de Salud históricamente ha cubierto las áreas de atención con el personal en formación, pero ellos no pueden ejercer sin supervisión adecuada”, indicó Figueroa.

Agregó que se pretende evitar que sobrecarguen a los muchachos en funciones que no les corresponden. “Las redes que están centralizadas los obligan a ir a lugares en donde no les corresponde, en horarios que no les corresponde y asumiendo costos de transporte que no lo pueden cubrir con el pago de la beca que reciben, que es menos de un salario mínimo”, dijo la galena. Señaló que las alcaldías municipales se han visto beneficiadas con programas que los estudiantes ejecutan, pero no les brindan ningún apoyo.



“Ellos (Salud) explotan a los estudiantes, los están utilizando como mano de obra barata, que es lo mismo que sucede con las residencias médicas, esa es otra situación que hay que revisar”, cuestionó Figueroa. Demandó que se les debe garantizar la seguridad y su aprendizaje.