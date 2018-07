¿Sampaoli, Bielsa, Pekerman? Las fichas de Perú si se va Gareca

LIMA, PERÚ



Los argentinos Jorge Sampaoli, Marcelo Bielsa o José Pekerman: la prensa deportiva peruana comenzó a especular sobre un nuevo entrenador para su selección en caso de que Ricardo Gareca no renueve su contrato.



"Si Gareca decide irse, la Federación Peruana de Fútbol irá por un DT argentino, mundialista, de gran manejo y, ojo, que crea en el jugador peruano. José Pekerman es la carta a jugar", dijo el diario deportivo Líbero.



Otros medios han mencionado a Bielsa y Sampaoli, así como a los colombianos Reinaldo Rueda y Jorge Luis Pinto, aunque los tres primeros tienen contratos vigentes.



La mundialista selección peruana tiene una extensa agenda por delante: tres partidos amistosos este año -con Holanda, Alemania y Chile- y el próximo debe ir a la Copa América de Brasil-2019 e iniciar el clasificatorio para el Mundial de Catar-2022.



Para estos desafíos, la Federación local apuesta por la continuidad del 'Tigre' Gareca, quien clasificó a Perú al Mundial Rusia-2018, donde fue eliminado en la primera fase.



"No tenemos plan B, Ricardo es la prioridad y punto", dijo hace unos días directivo Juan Carlos Oblitas, aunque Gareca ha pedido "tiempo" para decidir si renueva o no.



Marcelo Bielsa acaba de firmar con el Leeds United de Inglaterra pero tiene una cláusula de rescisión de contrato, mientras Reinaldo Rueda está dirigiendo a Chile.



Anteriormente el también colombiano Pinto estuvo al frente del club Alianza Lima, así como a las selecciones de Costa Rica y Honduras.



Jorge Sampaoli, cuyo futuro con la albiceleste parece incierto aunque tiene contrato por cuatro años más, dirigió entre 2002 al 2007 a cuatro clubes peruanos, entre ellos Sporting Cristal, antes de dirigir a Chile.



Bielsa, Rueda y Pinto (actualmente sin equipo) son mencionados porque fueron "de las opciones que estuvieron más cerca de la selección peruana" antes de que fuera contratado Gareca en 2015, según el diario El Bocón.



A nivel local, la única opción sería Nolberto Solano, quien era asistente de Gareca, lo que aseguraría "continuidad" en el trabajo, según los medios.



Oferta mejorada

La Federación Peruana espera conocer dentro de un mes la respuesta positiva o negativa del 'Tigre', quien viajó a su país tras regresar de Rusia para estar con su familia y meditar sobre su decisión.



"El profe nos pidió 30 días y no veremos opciones porque hoy para la Federación prioridad que se quede por los próximos cuatro años", dijo a la prensa el presidente de la entidad, Edwin Oviedo.



"De ninguna manera pensamos que la parte económica para Ricardo va a ser la misma por la que vino (en 2015), ni pensarlo. Estamos en la capacidad de poder competir con las otras selecciones de Sudamérica", indicó Oviedo.



Gareca asumió las riendas de la selección inca en marzo del 2015. En noviembre del 2017 su contrato se prorrogó tras clasificar a Rusia y acabar con una ausencia mundialista de 36 años para Perú.



El positivo balance del 'Tigre'

Según los medios peruanos, tres selecciones están interesadas en 'El Tigre': Argentina, Colombia y Honduras.



Aunque ha declarado que no ha recibido ninguna oferta, Gareca admitió este martes que le gustaría dirigir a la albiceleste.



"Argentina es una selección que seduce a cualquiera, es una selección de primerísimo nivel", comentó el argentino, cuya gestión es apoyada por el 99% de los peruanos.



El 'Tigre' le devolvió a la selección peruana una identidad de juego para competir ante cualquier rival. Las cifras avalan su campaña: 21 partidos ganados, 12 empatados y 13 perdidos.



En Rusia el seleccionado peruano perdió 1-0 con Dinamarca y Francia, quedando eliminado. En su tercer encuentro, ya sin opciones de avanzar a octavos, se impuso 2-0 a Australia.