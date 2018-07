Príncipe Williams, hijo de Lady Di, rompió una de las reglas más importantes de la realeza británica

LONDRES, INGLATERRA

El príncipe Williams se dejó llevar por la emoción del Mundial de Rusia 2018 y se metió en tremendo problema al utilizar las redes sociales para expresar su felicidad. Algo no permitido.

Todo ocurrió el pasado martes 3 de julio durante el partido de Inglaterra y su clasificación a cuartos de final.

El hijo de la fallecida princesa, Diana, utilizó la cuenta oficial de Twitter del Palacio de Buckingham y publicó un mensaje muy personal e incluso en primera persona, nunca antes hecho por otro integrante.

"No podría estar más orgulloso de @england: ¡Una victoria en una tanda de penales! ¡Te has ganado bien tu lugar en los últimos ocho días de la #worldcup y deberías saber que todo el país está justo detrás de ti para el sábado! ¡Vamos Inglaterra! W", escribió el príncipe, acción que no es permitida por el estricto protocolo real.

Y es que según se conoce nadie de la familia real puede tener perfiles en redes sociales, esto pare evitar polémicas, sin embargo, Williams olvidó esto por unos momentos y sus seguidores quedaron fascinados.

Recientemente Meghan Markle tuvo que eliminar todas sus cuentas, pues se casó con el segundo hijo de la princesa Diana, Harry.

Este sábado la selección de Inglaterra venció 2 a 0 a la selección de Suecia, clasificando a semi finales del Mundial de Rusia 2018.

I couldn’t be prouder of @england - a victory in a penalty shootout! You have well and truly earned your place in the final eight of the #worldcup and you should know the whole country is right behind you for Saturday! Come on England! W