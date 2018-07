Neymar Jr: Es difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar al fútbol

Kazán, Rusia

Duramente golpeado por la eliminación, el astro brasileño Neymar se ha hecho sentir a través de su cuenta de Instragram. La estrella ha escrito que es el momento más triste de su carrera, "el dolor es muy grande porque sabíamos que podríamos llegar, sabíamos que teníamos condiciones de irnos más tarde, de hacer historia... pero no fue esta vez".



Con una foto hincado, triste y con las manos alzadas agradeciendo al Creador, prosigue diciendo en su mensaje: "Es difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar al fútbol, pero tengo certeza de que Dios me dará la fuerza suficiente para enfrentar a cualquier cosa, por eso nunca dejaré de agradecer a Dios, incluso en la derrota... porque yo sé que tú camino es mucho mejor que el mío”.



Se despide así: “Muy feliz de formar parte de ese equipo, estoy orgulloso de todos, interrumpieron nuestro sueño pero no nos sacarán de nuestra cabeza ni de nuestros corazones”, quien Neymar y todo el equipo ya hizo maletas para regresar a casa. El sueño ruso ha terminado.