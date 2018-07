La talentosa Croacia enfrenta a una Rusia eufórica en unos cuartos por la historia

SOCHI, RUSIA



Nunca había llegado tan lejos y lo hace en casa: una Rusia impulsada por una multitud ilusionada tratará de alargar el sábado su sueño mundial ante la talentosa Croacia de Luka Modric, que llega a Sochi consciente de su potencial para superar a sus ídolos de 1998.



Es ahora o nunca para ambos en la batalla del Mar Negro. De un lado, la nación más extensa del mundo, con más de 142 millones de personas y una retomada pasión por el fútbol, que inundará el Estadio Olímpico animada por la excitación de la fiesta en casa y el inesperado éxito de su selección.



Del otro, un pequeño país de poco más de cuatro millones de habitantes, pero con talento de sobra. Así lo prueba que dieciséis de sus futbolistas militen en las cinco mejores ligas europeas -como el brillante Modric en el Real Madrid, Ivan Rakitic en el Barça o Mario Mandzukic en la Juventus-, y que lleguen avalados por viejas glorias como Davor Suker, héroe del tercer puesto logrado en 1998 y ahora presidente de la federación.



La mayoría en este grupo que dirige Zlatko Dalic eran muy pequeños entonces, pero ninguno ha olvidado la emoción de aquel Mundial en el que pusieron contra las cuerdas a Francia, la futura campeona, en la semifinal.



Aunque ellos sienten que todavía pueden llegar más lejos. "Respetamos a la generación del 98. Son el equipo croata más exitoso hasta ahora, pusieron el nivel tan alto que nadie pudo superarlo en 20 años", afirmó el central del Liverpool Dejan Lovren.



"Sin embargo, el equipo de ahora es muy bueno y tenemos la oportunidad de mejorarlo", añadió.



- Líder -

Para ello se apoyan en sus grandes actuaciones en la fase de grupos, especialmente en la contundente goleada a la Argentina de Leo Messi, que les disparó en las apuestas (3-0).



Mucho más complicado fue el parejo duelo de octavos contra una correosa Dinamarca, que acabó decidiéndose en los penales, con un enorme Subasic al rescate. Tampoco fue la mejor noche para Modric, que falló un lanzamiento que podría haber anticipado la clasificación durante la prórroga, aunque se redimió después en la tanda.



Pero, pese al bache, nadie duda de quién es el alma de esta nueva generación dorada.



"Luka Modric es nuestro capitán y nuestro líder, y mostró una gran responsabilidad y valentía después de fallar el penalti [m.116], volviendo a lanzar durante la tanda y marcando", valoró Dalic. "Eso demuestra su clase mundial y es la diferencia entre un jugador normal y Luka, porque no fue fácil para él", resaltó.



No será sencillo para Croacia derribar el muro ruso, que ya demostró su eficacia ante la poderosa España, a la que mandaron a casa en octavos para sorpresa general.



Incluso del presidente Vladimir Putin, quien había llamado al seleccionador ruso para desearle suerte, pero sin presiones, puesto que este equipo "ya había conseguido lo imposible, superar la fase de grupos", informó después el Kremlin.



Nunca desde la desintegración de la Unión Soviética, Rusia había superado la fase de grupos y este sábado luchará por entrar en las semifinales ante un país eufórico.



"Vladimir Putin me ha estado llamando. Lo hizo antes del partido contra España y después", admitió este viernes el técnico Stanislav Cherchesov.



"Cuando el presidente te da su apoyo, eso nos da confianza y los jugadores lo sienten, es una motivación extra para nosotros", añadió.



- Sorpresa -

Pese a llegar a su Copa como la selección con peor ránking FIFA, y tras ocho meses sin ganar, los anfitriones sorprendieron con su rápido despegue en el torneo, donde golearon a Arabia Saudí en el estreno (5-0), vencieron con comodidad a Egipto (3-1) y solo cayeron ante Uruguay (3-0).



Su mayor gesta llegaría, sin embargo, en los octavos de final cuando superaron en los penales a la campeona del mundo en 2010 (1-1, 4-3), con una gran actuación del arquero Igor Akinfeev, que detuvo dos lanzamientos para el delirio del estadio Luzhniki de Moscú.



Pero los anfitriones quieren controlar el entusiasmo antes del duelo más importante de su historia.



"La gente puede estar eufórica, pero el equipo no debe. El torneo sigue adelante y un equipo que teóricamente era uno de los mejores, España, ya hizo las maletas y está de vuelta a casa. Mañana hay que empezar al máximo desde los primeros segundos", recordó Cherchesov.



La respuesta, el sábado en el último partido que acogerá la estival Sochi en la Copa del Mundo de las sorpresas.



El árbitro será el brasileño Sandro Ricci.



Probables alineaciones:

Rusia: Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Sergei Ignashevich, Kudriashov, Zhirkov - Samedov, Zobnin, Kuziaev - Dzyuba, Golovin. DT: Stanislav Chershesov



Croacia: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Modric, Brozovic (o Badelj) - Rebic, Mandzukic, Perisic. DT: Zlatko Dalic