Luis Landa presenta su obra "Secuelas" en Viena, Austria

Tegucigalpa, Honduras

Luis Landa vuelve a salir de Honduras con su obra y esta vez es Viena, Austria, la ciudad que acoge su pintura.



“Arte centroamericano en Viena”, exhibida en la Galerie Am Park hasta el 30 de julio, es la muestra que reúne el trabajo del hondureño y de sus colegas de la región: Gabriel González, Boris Ciudad Real, Enrique Cay, Raúl Marín y Fabio Herrera.



Bajo el título de “Secuelas”, esta serie abstracta está totalmente enfocada en la sociedad actual: la de la tecnología, la premura, la saturación y el consumo.



Como señaló el crítico de arte Carlos Lanza en un artículo publicado este año en EL HERALDO, Landa “ya se muestra como un artista maduro e influyente desde una práctica que ha tenido poca historia en Honduras, me refiero al arte abstracto”. Y es desde esa abstracción que el pintor aborda la saturación que viven las personas en la sociedad desde todos los ámbitos. Landa deconstruye la imagen en una pintura lineal, procurando dejar lo más mínimo de referencias para apelar a la carga emocional del color.



En esta obra muestra su inclinación por el desborde, “todo el aspecto marginal, el desecho, todo lo que pueda generar”, dijo el pintor. El artista utiliza una paleta de color más potente; azul, negro, rojo, anaranjado, verde, amarillo, todo llevado a la saturación, con picos de intensidad que no hacen más que demostrar el acelerado pulso de esta sociedad.



En su exposición de 2015, “Proposiciones abstractas”, presentada en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), lo que hizo fue deconstruir el retrato; su propuesta fueron retratos abstractos con colores definidos y una obra visual y técnicamente pulcra. En ese proyecto incluyó pinturas de 2014, en las que predominó la deconstrucción del paisaje. Hay referencias en esta propuesta, que, aunque abstracta, aún guardaba su raíz figurativa. No obstante, en “Secuelas” rompe con esas referencias para hacer una obra visual y técnicamente más densa y abstracta, que alude a los códigos de la información digital.



Y aquí destaco un fragmento del texto que Carlos Lanza hizo sobre la obra de Landa en su sección sabatina El Gran Vidrio: “... la propuesta de Landa importa porque en el fondo es un reto, pintura desafiante que va a contracorriente de la pintura ‘realista’ o simbólica que abunda en significaciones que muchas veces se mueven en el límite de cansadas descripciones”.