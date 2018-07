Donald Trump pide plazo para reunificación de niños y padres migrantes en Estados Unidos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS



El gobierno de Trump pidió a la justicia extender la fecha límite para reunir a algunos niños con sus padres migrantes detenidos, bajo el argumento de que se necesita más tiempo para verificar y confirmar sus identidades.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) también pidió a un juez federal en San Diego que flexibilizara parte de una orden anterior que podría obligar al gobierno a liberar adultos migrantes detenidos si no eran reunidos con sus hijos antes de la fecha fijada por la corte.



La jueza Dana Sabraw estableció el 26 de junio una orden judicial para exigir al gobierno reunir con sus padres en 14 días a los niños detenidos menores de cinco años y en 30 días a los que sean mayores de esa edad.



En una demanda interpuesta el jueves, el DOJ dijo que el Departamento de Salud estaba haciendo exámenes de ADN para determinar los parentesco.



Aunque el departamento "se está moviendo de manera expedita para realizar estas pruebas, este proceso toma un tiempo importante, incluso cuando se acelera", indicó.



Salud agregó que dada la posibilidad de que haya solicitudes falsas, "confirmar el parentesco es crítico para asegurarse de que los niños sean devueltos a sus padres, no a potenciales traficantes" y que el gobierno también tiene que determinar si el adulto tiene un historial criminal o podría representar un peligro para su hijo.



El gobierno quiere exentar un párrafo de la orden judicial que prohíbe detener a migrantes adultos sin sus hijos, con el argumento de que esto podría interpretarse para pedir la liberación de esos detenidos que han sido reunificados en el tiempo fijado por la corte.



Ante la indignación pública, el presidente Donald Trump retrocedió el 20 de junio en la aplicación de su política de "tolerancia cero", pero aún no está claro cuántos de los 3,000 niños separados de sus familiares han sido devueltos a sus padres.