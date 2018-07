Atala Sarmiento revela por qué rechazó trabajar en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



La conductora mexicana de televisión Atala Sarmiento causó polémica al revelar que el poco dinero que le ofrecían en Televisa habría impedido su ingreso a la empresa.



Según se conoció, Carmen Armendariz le habría hecho la oferta a Sarmiento de participar en el nuevo programa de Televisa "Intrusos", pero que ella no aceptó porque no le gustó la cantidad de dinero que le ofrecían.



Ante esa situación, Atala llegó al programa de Jorge Poza para aclarar el asunto y que no sea juzgada.



"Hablé con los ejecutivos y a lo mejor a Carmen le dijeron que yo pedí cierta cantidad, pero tengo que decir que el hecho de que Carmen diga que sea alta es relativo, a lo mejor es una cantidad alta considerando el presupuesto para ese proyecto", expresó.



Asimismo, aseguró que a ella le ofrecieron algo muy bajo y que ella le dijo a esa persona que era muy poco y él le habría respondido: "Pues es lo que hay. Tú, ¿cuánto quisieras ganar?, yo le dije la cantidad y él me dijo: Bueno, lo vamos a considerar y hablamos".



En ese sentido, explicó que ella está consciente de lo que vale su trabajo. "Tengo muchas horas de vuelo en la televisión y tengo el talento suficiente como para saber que valgo una cantidad, como lo vale todo el mundo en su trabajo".