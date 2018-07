Francia clasifica a las semifinales del Mundial de Rusia tras vencer 2-0 a Uruguay

NIZHNY NOVGOROD, RUSIA



La seleccion de Uruguay perdió 0-2 con Francia por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, donde se mostró una vez más que los galos están para ser campeones.



Como se esperaba en los primeros quince minutos el partido se ha sido de ida y vuelta, charruas y galos no quieren dejar espacios.



Media hora del partido y Francia domina el juego en un 61% de posesión del balón, mientras que Uruguay intenta buscar al ruta del gol, tras la ausencia de Edison Cavani.



¡Gooool de Francia! centro desde la derecha tras una falta de Betancourd a Tolisso, que aprovechó Rafa Varane para anotar de cabeza el 1-0 al minuto 39'.



Arrancó el segundo tiempo con una tarea muy difícil para los uruguayos, los galos se han crecido tras el gol del defensa del Real Madrid.



¡Gooool de Francia! Antoine Griezmann al minuto 61' mandó un zurdazo desde fuera del área, donde el arquero Fernando Muslera cometió una fatalidad al no poder controlar un balón que parecía sencillo. Griezmann no lo celebró.



Alineaciones: