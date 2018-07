Suárez-Mbappé y Neymar-Lukaku se sacan chispas en cuartos electrizantes en Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA



Luis Suárez-Kylian Mbappé, Neymar-Lukaku, artilleros en la elite, se sacan chispas este viernes en electrizantes cuartos de final del Mundial de Rusia-2018.



Los duelos de Uruguay ante Francia, en Nizhni Nóvgorod y de Brasil con Bélgica, en Kazán, mostrarán a cuatro atacantes en estado de gracia, como goleadores o asistidores, pero también habrá otras cartas ganadoras que los cuatro seleccionados pueden jugar para desequilibrar el pase a semifinales.



Juntos son dinamita, pero...

Uruguay contiene la respiración hasta que se confirme si su goleador Edinson Cavani se ha recuperado o no de su lesión muscular para saltar al campo de juego de Nizhni Nóvgorod. No es para menos.



'El matador' se ha destapado como la figura de la Celeste, con tres tantos, y eclipsado al 'Pistolero' (dos goles) como la figura de los sudamericanos en esta cita máxima, pero en roles que van intercambiando forman una de las parejas de atacantes más peligrosas a nivel mundial.



Con velocidad, potencia y olfato de gol, el 'dúo de Salto', la localidad uruguaya donde nacieron ambos, representa un dolor de cabeza permanente para las defensas.



El entrenador Oscar Tabárez pidió el jueves "24 horas de paciencia" para saber si juega Cavani, extendiendo la zozobra de 3,5 millones de uruguayos esperanzados en contar con 'el Matador'.



Si el delantero del París Saint-Germain no alista en la Celeste este viernes, Uruguay estrecha en gran medida sus chances de llegar a semifinales e igualar su marca de Sudáfrica-2010, también de la mano del veterano entrenador Oscar Tabárez.



Y Francia lo sabe.



"La desgracia de unos es la felicidad de otros. No está mal que se haya lesionado. Incluso yo he tenido una lesión en el gemelo. Si juega, habrá desmontado la ciencia (superado la capacidad de los médicos). Tienen que dejar de hacernos creer que va a jugar", dijo sin rodeos el defensa francés Adil Rami.



'Los cholitos'

Si Cavani no juega, ahí no termina la lista de problemas a resolver para Francia: el primero, perforar una defensa de hierro que solo ha recibido un gol en cuatro partidos.



Allí están como una muralla inexpugnable los 'cholitos' del 'Cholo' Simeone en el Atlético de Madrid, el capitán Diego Godín y su compañero en la zaga José María Giménez.



En la zona de volantes, un juvenil pero maduro Rodrigo Bentancur es el oxígeno que ha hallado Tabárez para darle frescura a un seleccionado que comienza a renovarse.



Es tarea de otro 'cholito', Antoine Griezmann, junto al misil Mbappé, buscar la forma de abrir la férrea barrera celeste. Pero cuidado, porque la zaga uruguaya no es la de Argentina, con defensores que volaban como papelitos cuando Mbappé ponía quinta velocidad.



Griezmann llegó a Rusia como la gran estrella gala pero aún está lejos de la figura que descolló en el Atlético de Madrid campeón de la Europa League.



Aunque mejoró con Argentina, su nivel no provoca ovaciones y terminó declinando los focos en Mbappé, un joven de 19 años que debe demostrar este viernes si pudo absorber la presión por los elogios en catarata que recibió tras su gran andar contra la Albiceleste.



Neymar no está solo

Brasil no es solo Neymar ni Bélgica únicamente Lukaku.



El 'menino' se ha enfocado mucho más en el equipo a medida que avanza el Mundial, buscando sociedades en ataque y mucho más afecto al diálogo que al monólogo, la forma para deslumbrar como una de las figuras del Mundial ahora que no están ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.



Sus interlocutores son el escurridizo Willian y el elegante Coutinho, compañeros desde las inferiores de la Canarinha, que en Rusia se reencontraron en el juego para darle a Brasil un gran poder de fuego. Y además está el joven Gabriel Jesus, al parecer a punto de explotar.



El entrenador Tite, el artífice del renacimiento verdeamarillo, dejó de lado experimentos exógenos que llevaron a la debacle en 'su' Mundial, y regresó a las fuentes del jogo bonito para volver a poner a la Seleçao a la altura de una pentacampeona mundial en busca de la sexta corona.



La madrugada de este viernes en Moscú, Brasil sufrió la baja por lesión del lateral Danilo por el resto del torneo, que "sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo después de un esguince en el entrenamiento de este jueves en Kazán", comunicó la CBF.



"Acompañando del médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, el jugador realizó exámenes de imagen que confirmaron la lesión y no posee tiempo suficiente de recuperación en el periodo de la disputa de la Copa del Mundo", añade la nota.



El más diablo de los rojos

Con sus cuatro tantos, dos menos que el inglés Harry Kane, el artillero del torneo, Lukaku puede reclamar ser el más diablo de los rojos, pero Bélgica ha destacado por un interesante juego colectivo, tal vez entre los mejores equipos hasta octavos de final. Y tiene otras cartas.



El capitán Eden Hazard, con dos goles, es un caso parecido al de Griezmann. Llegó a Rusia con el halo de gran figura belga y Lukaku le ganó las portadas.



Hazard, de 27 años, es un jugador brillante, como quedó claro cuando fue elegido mejor jugador de la Premier League inglesa en 2014, pero no ha logrado saltar al escalón superior, ese en el que están Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o el propio Neymar.