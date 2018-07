Igor Garafulic lamenta que no inicie el diálogo nacional por desacuerdos entre líderes políticos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Igor Garafulic, lamentó este jueves que los líderes políticos no logren un punto de consenso para dar inicio al diálogo nacional.

"Cuando todo está listo y que me vengan a decir que el diálogo no va a arrancar porque hay problemas de si va a haber uno o dos personas en la foto, siento que eso es mezquino y no corresponde a la nobleza que debieran tener todos los dirigentes políticos", dijo el funcionario internacional.

Garafulic, quien sostuvo reuniones con cada uno de los representantes de las fuerzas políticas más grandes del país, aseguró que "es difícil explicar que un diálogo no despega cuando ya está el máximo esfuerzo hecho, cuando hay una estructura conversada y acordada, que nos dice que no será un diálogo sectorial y sí un diálogo político".

En ese sentido, Igor Garafulic agregó que "este día conversamos con todos los actores del diálogo (...) hay sillas para que se sienten todos los sectores, hay espacio para todos y estarán todos".

"En cuatro meses y 15 reuniones se ha hecho un trabajo serio, existe ya una estructura de cuatro grupos que abordarán temas estrictamente políticos; reformas electorales; derechos humanos, supuesto fraude y violencia de maras y pandillas en las elecciones", detalló el representante de la ONU, al evidenciar los avances del proceso del diálogo.

Los presentes

El representante de la ONU recibió este día, en distintas reuniones, al presidente de la República, Juan Orlando Hernández; además del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en representación del partido Libertad y Refundación (Libre).

Entre los líderes políticos que también se reunieron con Garafulic destacan Salvador Nasralla y Luis Zelaya, además del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y miembro del Partido Liberal de Honduras, Enrique Ortez Sequeira.

Todas las reuniones de Garafulic con los representantes de los partidos políticos contaron con la presencia de Laura Flores, directora para las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.