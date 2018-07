Piden justicia para farmacéutica que fue atropellada frente a la UNAH

Nancy no soportó la gravedad de sus heridas y murió el 13 de mayo en el IHSS.

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Su mayor sueño era convertirse en fiscal, pero la imprudencia de una mujer al conducir le arrebató la vida y truncó los sueños que un día deseó con todas sus fuerzas.



Nancy Aguilar, conocida como "Tachi", luchó por 27 días, como toda una guerrera, por mantenerse con vida, pese a que su cuerpo quedó destruido tras haber sido atropellada por una profesional de la enfermería, que se supone venía hablando por teléfono.



El hecho se registró el pasado 16 de abril, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuando la joven que se había graduado de Química y Farmacia y que en la actualidad cursaba la carrera de Derecho, quedó entre una camioneta y el bus que iba a utilizar para regresar a su casa.



Por el fuerte impacto que recibió, Aguilar quedó con su columna y costillas quebradas, le explotaron los pulmones y su páncreas e higado quedó aplastado.



Además, sufrió daños en corazón, rostro, y cabeza. La joven peleó hasta el 13 de mayo la peor de sus batallas, la de la vida y la muerte.



El hermano mayor de Tachi, Alvin Aguilar, pide justicia para la joven de 36 años que era madre de un niño de 11 años y que no supera su partida.



Según el joven, hasta la fecha la responsable de haber atropellado a Nancy no se ha hecho responsable, por lo que exigen que el caso no quede impune.