David Suazo y su gran reto con el Brescia de Serie B de Italia

CAGLIARI, ITALIA



Desde que adquirió el Brescia de la Serie B en 2017, Massimo Cellino comenzó a reconstruir los cimientos del histórico club lombardo. Claro, no resulta fácil levantar nuevas bases sobre los recuerdos de una época dorada, escrita por Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Luca Toni, entre otros grandes del club.



Cellino, calificado por la prensa italiana como el “devorador de entrenadores” (en 22 años presidiendo al Cagliari despidió a 32), ha debido recurrir para su nuevo proyecto aun hombre que goza de su entera confianza, David Suazo, a quien en su momento consideró una de las joyas de su corona.



El ídolo de Cerdeña dejó las riendas de las categorías juveniles del Cagliari para estrenarse como técnico en el fútbol profesional. El Rey David no quiere vender ilusiones, es cauteloso pero con un positivismo inquebrantable. Tiene muy claro a qué va a jugar y también sabe perfectamente de la imperiosa necesidad de protagonismo que adolece la Leonessa.



Cinco años después de su retiro de las canchas y a tres de haber comenzado a entrenar, el sampedrano se siente listo para devolver al Brescia a la Serie A.



Desde su casa en la isla, David atendió a Zona Deportiva y reveló detalles de su nueva gran aventura.



David, gracias por atender a Zona Deportiva.



¿Cómo se siente ya como entrenador en jefe del Brescia de la Serie B?

Muy contento. Esta oportunidad me llena de orgullo porque es el inicio de una carrera profesional en Europa, en donde la competencia es alta. Obvio también tengo que agradecerle al presidente Massimo Cellino y al director deportivo, Francesco Marroccu, por confiar en mí.



¿Cómo se dio su fichaje por los Biancoazzurri?

Ya había pensado en aventurarme a dirigir profesionalmente y dejar el sector juvenil. Fue así como se abrió la puerta del Brescia. ¿Cómo decir que no a esta oportunidad tan grande? Ahorita tengo mucho entusiasmo y ganas de hacer bien las cosas.



Yo le debo mucho al presidente porque fue quien creyó en mí cuando llegué con 19 años a Cagliari. Creo que vio mi madurez como persona y jugador; me llena de orgullo que piense cosas lindas de mí, pero en el fútbol cuenta el trabajo y los resultados. Me halaga que me dé una oportunidad y me estime como persona, ahora me toca a mí demostrar que valgo también como entrenador.



¿Qué le pidió?

Me ha pedido un gran trabajo y profesionalismo. Ha creado un entorno con un grupo de trabajo muy profesional y de gran experiencia. El campeonato lo gana uno, pero Brescia será un equipo que trabajará para salir a ganar y proponer y llegar a donde se merece, porque Brescia es una plaza muy importante.



Brescia es un club histórico en Italia, ¿eh?

Por el Brescia han pasado jugadores de gran renombre: Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, por mencionar a algunos... es una plaza que está acostumbrada a ver grandes jugadores y eso hace falta. La idea del presidente es la de crear entusiasmo alrededor del equipo y que esto pueda lograr que toda la gente crea en este equipo y que los resultados

puedan ser positivos.



¿Se siente listo para cumplir con el ascenso?

Trabajaremos para que las cosas salgan de la mejor manera, para que Brescia sea un equipo que salgaaganar y para que los muchachos se compenetren en la cancha



¿Quiénes le inspiran?

La idea del Brescia es ganadora y hay muchos técnicos con esa idea. Están Jurgen Klopp, Mourinho, Guardiola, pero tendré que ver a los muchachos para saber cuál será mi línea. Eso sí, la forma de trabajo no cambiará.



¿Veremos futbolistas hondureños en el Brescia?

El gran problema de la Serie B es que no se pueden traer extracomunitarios, pero en el futuro me gustaría dirigir a un compatriota. Dirigir a un futbolista hondureño en mi primera experiencia sería histórico, sería algo bonito.



Algunos lo miraban entrenando a Alberth Elis...

Sería algo bonito, no solo para mí, sino para Alberth. Él tiene toda la calidad para jugar en Europa y ojalá nos crucemos pronto. Este es un sueño que queda allí, a la espera de que se cumpla.



¿Qué mensaje le envía a los catrachos que le desean éxitos en este desafío?

Muchas gracias. Sé que el pueblo hondureño está de mi parte y que siempre me ha apoyado en los momentos buenos y malos. Me siento orgulloso de ser hondureño y de que, aunque sea con poco, puedo hacer que el nombre del país siga sonando. También lo está haciendo el Lobo Guevara, que ha tomado un reto en Puerto Rico, es un orgullo para todos