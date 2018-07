Esposa de Andrés Manuel López Obrador propone poner fin a la figura de primera dama

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

"En México ya no queremos que haya hombres ni mujeres de primera ni de segunda", afirmó en un primer discurso Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.



Desde el edificio en Minatitlán, Veracruz, Gutiérrez Müller, propuso poner fin a la idea y concepto de "primera dama".



Al aclarar que su propuesta de lo que considera debe ser la esposa o compañera de un presidente, "guarda el respeto a todas aquellas que han desempeñado ese papel" en la historia de México.

"En México hay mujeres, en México hay hombres, con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con este papel, decir primera dama es algo clasista, todas somos mujeres, todas hacemos algo importante".



Es bajo esa argumentación que su propuesta sostiene, que todas las mujeres "son de México" y junto con los hombres llegó el momento de pensar distinto y ser incluyentes.



Gutiérrez Müller, también aclaró que "no tiene intereses político electorales" como para encabezar una candidatura, así como tampoco es su deseo convertirse en funcionaria pública. Sobre todo porque gracias a lo que es "ha podido soportar las tempestades por las que ha pasado su familia".



"Es importante también expresarles que no tengo intereses político electorales y para ser más clara: no voy a ser candidata a nada ni seré funcionaria pública, así que no imaginen un escenario diferente", afirmó.



Además, dijo que le gusta mucho su trabajo como escritora de libros de historia y catedrática.



Cabe destacar que para la esposa de López Obrador, esta labor no impide estar en las buenas y en las malas con el nuevo presidente de México, pensando y haciendo de manera crítica y constructiva, pero sin dejar de hacer lo suyo.