VÍDEO: Edison Cavani salta a la cancha en Nizhni, pero hace trabajo diferenciado

NIZHNI NÓVGOROD, RUSIA



A 24 horas del choque de cuartos de final contra Francia, el delantero uruguayo Edinson Cavani, que arrastra problemas físicos desde el último partido, se entrenó este jueves al margen de sus compañeros, aunque realizó ejercicios con balón en las instalaciones del Sports Centre Borsky, campo base de los charrúas.



Desde muy temprano y tras calentar en el gimnasio, los jugadores uruguayos saltaron a la cancha para realizar su último entrenamiento antes del duelo de cuartos contra los Bleus (viernes, 8:00 AM) en Nizhni Novgorod.



Mientras el resto del plantel se dirigió a una zona de la cancha para realizar un entrenamiento con balón, Cavani lo hizo a otra zona con un ayudante técnico de la Celeste, con quien estuvo realizando ejercicios con la pelota y después carrera al trote.



La presencia del delantero estelar del París SG en el choque contra los franceses es la mayor incógnita por parte del conjunto dirigido por Oscar Tabarez.



Cavani anotó los dos goles celestes en el partido de octavos contra Portugal (2-1) del pasado sábado, pero no pudo acabar después de sufrir una lesión en el gemelo izquierdo.



Desde entonces no se ha vuelto a entrenar, aunque aún no está descartada al 100% su presencia contra los franceses.



Aquí el vídeo:



Más del trabajo de Cavani en cancha.